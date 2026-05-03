LENT1 960,5-1,43%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Инвестиции

Итоги торгов на Мосбирже с 27 по 30 апреля

Индекс не смог развить отскок и завершил неделю падением
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 27 по 30 апреля уменьшился на 2,74% до 2658,21 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,79% и составил 1119,49 пункта.

Лидерами роста за неделю стали бумаги ПИК (+0,3%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+0,3%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-8,3%), «Полюса» (-8%), «Ленты» (-7,8%), En+ Group (-7,4%) и «Алросы» (-6,1%).

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 0,02% (-0,2 коп.) до 10,98 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 74,8 руб. (-73 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88,6 руб. (+36 коп.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,7% до $108,2/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8% до $101,9/барр.

Российский рынок акций завершает короткую из-за майских праздников неделю падением, несмотря на высокие нефтяные цены, констатировала эксперт по фондовому рынку БКС Людмила Рокотянская. Триггером к усилению нисходящего движения могло выступить заседание Банка России неделей ранее, допустила она, инвесторы могут переоценивать риск переохлаждения экономики в связи с длительным удержанием жестких денежно-кредитных условий.

В среду на рынке стартовал вполне закономерный отскок – к этому моменту большинство бумаг сигнализировало о сильной технической перепроданности, рассказывает Рокотянская. Более того, конец «падающей» недели довольно часто заканчивается отскоком из-за закрытия коротких позиций, отметила она. Но в четверг развить отскок не получилось – индекс Мосбиржи выглядит слабо, техническая картина за неделю существенно ухудшилась, посетовала эксперт.

На новой неделе вероятным сценарием в БКС считают краткосрочный поход бенчмарка ниже к уровню 2620 пунктов и последующий стремительный отскок, в позитивном сценарии – в зону 2690–2715 пунктов. Для качественного улучшения технической картины рынку необходимо уверенное возвращение на уровни выше 2715 пунктов, рассуждает Рокотянская.

Потенциальными драйверами роста могут выступить разворот валютных пар или существенный позитив на геополитическом фронте, в противном случае после кратковременного отскока есть риск вновь перейти к нисходящей динамике, предупредила она.

Прогноз БКС по курсу юаня – 10,89–11,15 руб., по курсу доллара – 74,68–76,14 руб. Публикация Минфином 6 мая данных о покупке валюты с середины месяца (оценки варьируются от 300 млрд до 500 млрд руб.) может привести к некоторому, но не быстрому ослаблению рубля, допустила Рокотянская.

