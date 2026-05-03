Итоги торгов на Мосбирже с 27 по 30 апреля

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 0,02% (-0,2 коп.) до 10,98 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 74,8 руб. (-73 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88,6 руб. (+36 коп.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,7% до $108,2/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8% до $101,9/барр.