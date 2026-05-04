Банк России описал портрет участника ПДС

Банк России описал портрет участника ПДСЗначительная часть инвесторов приходится на пожилых людей, что ограничивает инвестиционные возможности фондов
Более 40% участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) – люди старше 60 лет. Среди мужчин доля участников ПДС старше 50 лет достигала 69%, а среди женщин – 76%, говорится в свежем обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 г. По данным регулятора, женщины активнее участвуют в ПДС и формируют около двух третей клиентской базы НПФ, но средняя сумма на их счетах ниже, чем у мужчин: 63 600 руб. против 80 600 руб. соответственно.
На протяжении 2025 г. наибольший рост числа участников ПДС был среди людей старше 60 лет: количество женщин этой возрастной группы выросло почти на 2 млн, а мужчин – почти на 1 млн. На конец прошлого года количество участников ПДС достигло 9 млн человек: за год их число выросло на 6,2 млн. Всего, по данным ЦБ, в прошлом году было заключено 7,1 млн договоров ПДС – заметно больше, чем в 2024 г., когда этот показатель составил 2,9 млн.