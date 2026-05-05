Азиатский рынок приближается к историческому максимуму на фоне ИИ-эйфории

Эксперты считают такой рост устойчивым, но при этом отмечают риски перегрева
Анастасия Брянцева
Ahn Young-joon / AP
Ahn Young-joon / AP

Азиатские рынки приблизились к историческим максимумам, свидетельствуют данные торгов. Индекс MSCI Asia Pacific, который отражает динамику акций крупных и средних компаний из развитых и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 4 мая вырос на 2,3% и достиг 262,31 п. (в феврале достигал 262,54 п.). Основной движущей силой этого подъема стала эйфория вокруг искусственного интеллекта (ИИ) – она перевешивает опасения, связанные с высокой инфляцией и геополитической нестабильностью.

Особенно заметный подъем показали высокотехнологичные индексы Южной Кореи (KOSPI) и Тайваня (TWSE): они выросли на 5,12% до 6936,99 п. и на 4,57% до 40 705,14 п. соответственно. Этот тренд последовал за продолжающейся рекордной серией роста индекса S&P 500, который рос пять недель подряд благодаря прибыли крупных технологических компаний: 4 мая он прибавлял 0,29% и достигал 7230,12 п. (в пятницу закрылся на 7217 п.).

