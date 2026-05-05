Итоги торгов на Мосбирже 5 мая

Итоги торгов на Мосбирже 5 маяРынок акций немного вырос, но убедительным отскок назвать сложно
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 5 мая, вырос на 0,9% до 2644,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,02% и составил 1105,63 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги «Новатэка» (+2,96%), «Русала» (+2,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,3%), а также бумаги VK (2,04%) и «Т-технологий» (+1,82%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-0,64%), МТС (-0,43%), «Мосэнерго» (-0,23%), АФК «Система» (-0,15%) и «Ренессанс страхования» (-0,07%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 4 коп. до 11,05 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,34 руб. (-0,09 руб.). Официальный курс евро составил 88,35 руб. (+0,08 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,46% до $110,48/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,25% до $104,03/барр.
Рынок акций во вторник немного вырос, но убедительным отскок назвать сложно, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Более того, индекс Мосбиржи успел побывать ниже 2600 пунктов, обновив минимумы с ноября 2025 г., отмечает он. Жесткий сигнал ЦБ после заседания по ставке, атаки БПЛА и опасения новых инцидентов в праздничные дни, усиление санкций со стороны Великобритании – все это сдерживало покупателей, считает аналитик. Внимание мировых рынков остается сосредоточенным на Ближнем Востоке, так как риски усиления эскалации в регионе высокие, риторика сторон угрожающая, указывает Смирнов.
В среду выйдут апрельские индексы деловой активности в секторе услуг КНР и еврозоны, а в США станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце. На российском рынке Positive Technologies проведет внеочередное общее собрание акционеров – в повестке вопрос утверждения дивидендов за I квартал. Акционеры «Полюса» в среду обсудят дивидендные выплаты за 2025 г. Росстат вечером представит отчет по недельной инфляции.
Без ярких новостных или рыночных поводов торги 6 мая, вероятно, пройдут в пределах 2600–2660 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Смирнов.
В начале недели рубль держится сравнительно уверенно, продолжает эксперт: около 75 руб. за доллар и 11 руб. за юань. Но эта передышка будет недолгой, уверен он, так как в ближайшие дни Минфин, который возвращается на валютный рынок, должен объявить параметры операций в рамках бюджетного правила. Это может заметно изменить баланс не в пользу российской валюты: доллар снова поднимется выше 80 руб., а юань войдет в 11,5–12 руб., оценивает эксперт. Дополнительно системное давление на рубль оказывает цикл снижения ключевой ставки ЦБ, хотя жесткость сигнала после апрельского заседания можно трактовать в пользу нацвалюты, рассуждает Смирнов. На краткосрочном горизонте он ожидает курс рубля к доллару в диапазоне 75–77 руб., к юаню – 10,95–11,25 руб.