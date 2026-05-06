ROSN421,75+0,08%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться после решения по ключевой ставке

На фоне неоправданных ожиданий инвесторы выбирают облигации, где можно получить доходности выше «ключа»
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На российском рынке акций пока преобладают пессимистичные настроения. С последнего решения ЦБ по ключевой ставке 24 апреля, когда он снизил ее на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,5%, индекс Мосбиржи планомерно снижается, несмотря на попытки роста в отдельные дни, – суммарно на 1,41% до 2620,82 пункта. Рынок акций испытывает давление из‑за разочарования инвесторов после заседания Банка России, говорится в обзоре УК «Первая», часть из них, вероятно, рассчитывала на более существенное снижение ставки (консенсус был 50 б. п.), тем более что следующее заседание регулятора состоится только 19 июня.

В целом коррекция затронула все секторы, уточнила аналитик по стратегии на российском рынке акций в «Эйлере» Лидия Михайлова. Наиболее сильно отреагировали истории роста, например IT-сектор и электронная коммерция, а также заметно скорректировались компании с высоким уровнем долга, добавила она. Индекс отрасли информационных технологий с тех пор, как ЦБ снизил ставку, упал более чем на 5%, индекс нефтегазовой отрасли – на 3,9%, а сектор финансов – на 3%.

