Индекс Мосбиржи продолжает снижаться после решения по ключевой ставке

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться после решения по ключевой ставкеНа фоне неоправданных ожиданий инвесторы выбирают облигации, где можно получить доходности выше «ключа»
На российском рынке акций пока преобладают пессимистичные настроения. С последнего решения ЦБ по ключевой ставке 24 апреля, когда он снизил ее на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,5%, индекс Мосбиржи планомерно снижается, несмотря на попытки роста в отдельные дни, – суммарно на 1,41% до 2620,82 пункта. Рынок акций испытывает давление из‑за разочарования инвесторов после заседания Банка России, говорится в обзоре УК «Первая», часть из них, вероятно, рассчитывала на более существенное снижение ставки (консенсус был 50 б. п.), тем более что следующее заседание регулятора состоится только 19 июня.
В целом коррекция затронула все секторы, уточнила аналитик по стратегии на российском рынке акций в «Эйлере» Лидия Михайлова. Наиболее сильно отреагировали истории роста, например IT-сектор и электронная коммерция, а также заметно скорректировались компании с высоким уровнем долга, добавила она. Индекс отрасли информационных технологий с тех пор, как ЦБ снизил ставку, упал более чем на 5%, индекс нефтегазовой отрасли – на 3,9%, а сектор финансов – на 3%.