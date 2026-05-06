Индекс Мосбиржи продолжает снижаться после решения по ключевой ставке

На российском рынке акций пока преобладают пессимистичные настроения. С последнего решения ЦБ по ключевой ставке 24 апреля, когда он снизил ее на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,5%, индекс Мосбиржи планомерно снижается, несмотря на попытки роста в отдельные дни, – суммарно на 1,41% до 2620,82 пункта. Рынок акций испытывает давление из‑за разочарования инвесторов после заседания Банка России, говорится в обзоре УК «Первая», часть из них, вероятно, рассчитывала на более существенное снижение ставки (консенсус был 50 б. п.), тем более что следующее заседание регулятора состоится только 19 июня.