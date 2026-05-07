НРД запустил «Биржевой экспресс» для контроля исполнения президентских указов

В 2022 г. президент России двумя указами (№ 81 и № 520) ввел запрет на сделки с участием нерезидентов из недружественных стран без специального разрешения. НРД реализовал техническую возможность передачи информации, необходимой для контроля требований этих указов, в самом депозитарном поручении. Задача депозитария при выполнении указов – устанавливать наличие или отсутствие перехода права собственности на ценные бумаги, проверять стороны операции и определять возможность ее проведения. Для этого ему может потребоваться информация от профессиональных участников рынка ценных бумаг, а ее получение существенно увеличивает сроки операции.