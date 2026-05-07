НРД запустил «Биржевой экспресс» для контроля исполнения президентских указов

НРД запустил «Биржевой экспресс» для контроля исполнения президентских указовОн автоматизирует поиск в цепочке недружественных нерезидентов
Национальный расчетный депозитарий (НРД; входит в группу Мосбиржи) в мае запустил сервис «Внебиржевой экспресс». Он автоматизирует комплаенс внебиржевых переводов ценных бумаг для проверки наличия среди конечных отправителей или получателей недружественных нерезидентов, рассказал «Ведомостям» представитель НРД. Депозитариям больше не нужно будет запрашивать дополнительные документы и проводить ручные проверки, благодаря чему внутренние операционные процессы и переводы пойдут быстрее.
В 2022 г. президент России двумя указами (№ 81 и № 520) ввел запрет на сделки с участием нерезидентов из недружественных стран без специального разрешения. НРД реализовал техническую возможность передачи информации, необходимой для контроля требований этих указов, в самом депозитарном поручении. Задача депозитария при выполнении указов – устанавливать наличие или отсутствие перехода права собственности на ценные бумаги, проверять стороны операции и определять возможность ее проведения. Для этого ему может потребоваться информация от профессиональных участников рынка ценных бумаг, а ее получение существенно увеличивает сроки операции.