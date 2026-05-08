Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,87+0,45%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,64+0,02%
Главная / Инвестиции /

Прибыль на акцию выросла у четверти компаний индекса Мосбиржи

За два года больше всего показатель вырос у «Полюса», Headhunter и «Циана»
Максим Кармаза
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Почти четверть эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, смогли с 2023 по 2025 г. нарастить прибыль на акцию (EPS), подсчитали аналитики «ВТБ мои инвестиции». Абсолютным лидером стал «Полюс», EPS которого выросла на 155%, за ним следуют Headhunter (+95%) и «Циан» (+74%). В десятку также вошли «Т-технологии» (+70%), «Ренессанс страхование» (+54%), «Яндекс» (+48%), «Мать и дитя» (+41%), X5 (+14%), Сбербанк (+13%) и «Интер РАО» (+3%). Всего в индексе Мосбиржи на конец 2025 г. было 42 эмитента.

EPS – один из ключевых сигналов качества бизнеса, который учитывает не только чистый финансовый результат, но и изменения в структуре капитала (допэмиссию или обратный выкуп). Исследование демонстрирует, какие компании в период высокой ставки улучшили показатели, объясняет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев​. С 2023 г. высокая ключевая ставка увеличивает стоимость привлечения капитала и давит на прибыль компаний, отмечают аналитики брокера ВТБ. Поэтому в исследовании выделены компании, которые не просто показали рост выручки, но и смогли заработать больше в пересчете на каждую бумагу, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её