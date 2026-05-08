Прибыль на акцию выросла у четверти компаний индекса Мосбиржи

Прибыль на акцию выросла у четверти компаний индекса МосбиржиЗа два года больше всего показатель вырос у «Полюса», Headhunter и «Циана»
Почти четверть эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, смогли с 2023 по 2025 г. нарастить прибыль на акцию (EPS), подсчитали аналитики «ВТБ мои инвестиции». Абсолютным лидером стал «Полюс», EPS которого выросла на 155%, за ним следуют Headhunter (+95%) и «Циан» (+74%). В десятку также вошли «Т-технологии» (+70%), «Ренессанс страхование» (+54%), «Яндекс» (+48%), «Мать и дитя» (+41%), X5 (+14%), Сбербанк (+13%) и «Интер РАО» (+3%). Всего в индексе Мосбиржи на конец 2025 г. было 42 эмитента.
EPS – один из ключевых сигналов качества бизнеса, который учитывает не только чистый финансовый результат, но и изменения в структуре капитала (допэмиссию или обратный выкуп). Исследование демонстрирует, какие компании в период высокой ставки улучшили показатели, объясняет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. С 2023 г. высокая ключевая ставка увеличивает стоимость привлечения капитала и давит на прибыль компаний, отмечают аналитики брокера ВТБ. Поэтому в исследовании выделены компании, которые не просто показали рост выручки, но и смогли заработать больше в пересчете на каждую бумагу, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия.