FabricaONE.AI планирует выпустить облигации на 3 млрд рублей

FabricaONE.AI планирует выпустить облигации на 3 млрд рублейВыход на долговой рынок накануне IPO – классический путь для эмитента-новичка
Разработчик программного обеспечения «Фабрика ПО», которая является «дочкой» «Софтлайна» и работает под брендом FabricaONE.AI, объявила о планах разместить облигации на Мосбирже объемом около 3 млрд руб. Сейчас ведутся переговоры с банками и консультантами по параметрам будущей сделки, рассказал генеральный директор компании Максим Тадевосян на видеоконференции.
Пока Тадевосян считает преждевременным делать прогнозы по процентной ставке готовящихся бумаг, поскольку детальное обсуждение этого вопроса запланировано после уточнения остальных параметров. Их окончательное согласование планируется после получения кредитных рейтингов – ориентировочно в начале июля. Тогда же будут проведены дополнительные консультации с банками и аналитиками, сказал Тадевосян.