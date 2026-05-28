В «Ренессанс капитале» увидели риск неуправляемости рынка секьюритизации в РФ

Существенные риски могут появиться на горизонте трех лет, считает Александров. Это связано с естественным «сроком вызревания» подобных инструментов: средний срок возврата инвестиций с учетом всех денежных потоков и их временной стоимости таких сделок составляет около 2,5–3 лет. Именно к этому времени сформируется органический рынок, появятся первые результаты и можно будет оценить реальную дефолтность секьюритизированных активов. Средняя историческая доля образования дефолтов в пуле среди всех выпусков на российском рынке секьюритизации составляет 5,25%, писал РБК. При таком уровне старшие транши облигаций считаются достаточно защищенными от потерь.