Итоги торгов на Мосбирже 28 мая

Итоги торгов на Мосбирже 28 маяРынок разочарован заморозкой переговоров по Украине и пребывает в боковике
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 28 мая, уменьшился на 0,26% до 2583,62 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,91% и составил 1140,37 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+15,53%), АФК «Система» (+3,79%), Дом.РФ (+1,34%), «Ленты» (+0,98%) и привилегированные акции «Транснефти» (+0,85%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (-2,65%), VK (-2,27%), Positive Technologies (-2,23%), «Алросы» (-1,94%) и ЮГК (-1,82%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,14% (-2 коп.) до 10,46 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,37 руб. (+47 коп.). Официальный курс евро составил 83,69 руб. (+97 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1% до $93,2/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,1% до $89,6/барр.
В четверг индекс Мосбиржи торговался по сценарию двух предыдущих сессий: слабый старт, затем попытка подъема и коррекция вниз, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Рынок разочарован заморозкой переговоров по Украине и усилением эскалации, констатировал он.
Поддержку могла оказать статистика: годовая инфляция, по Росстату, продолжает замедляться (5,33%), а промышленное производство в январе – апреле выросло на 0,7% г/г, отметил Смирнов. Позитивно могли быть восприняты и сообщения о том, что президент США Дональд Трамп направит на ПМЭФ своего представителя, допустил эксперт.
Рыночная конъюнктура прежняя: рубль держится уверенно, котировки нефти Brent колеблются в области $93–95, указал Смирнов.
В пятницу индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в области 2550–2600 пунктов, ожидают в БКС. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить пониженную торговую активность, предупредил Смирнов. Его прогноз по курсу юаня на конец недели – 10,4–10,6 руб., по курсу доллара – 70,5–72,5 руб.
Стойкость рубля Смирнов связывает с поступлением на рынок выручки от экспорта подорожавшего весной сырья в отсутствие соразмерного спроса. На следующей неделе Минфин объявит об объеме покупок валюты по бюджетному правилу на июнь: в БКС ждут увеличения в 2,5 раза, что может способствовать росту юаня в направлении 11 руб., доллара – ближе к 75 руб.
В пятницу финансовые результаты раскроют «Фосагро», «Русгидро», «Астра», SFI. Акционеры «Интер РАО» в этот день обсудят утверждение дивидендов за 2025 г. на годовом общем собрании.