Частные пенсионные фонды выступили за второй уровень пенсионных накоплений

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обсуждают – пока на уровне рынка – создание полноценной системы корпоративных пенсий, рассказал «Ведомостям» председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай в кулуарах форума InvestFunds. Согласно предложению ассоциации, сотрудники крупных компаний, а также индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники с частичной занятостью смогут формировать дополнительные пенсионные накопления через специальные фонды. Государственная пенсия останется базовым уровнем (около 25–30% прежнего дохода), а остальное будет обеспечиваться за счет корпоративных и личных сбережений.