ГК «Фармасинтез» запланировала IPO в 2031–2032 годах

ГК «Фармасинтез» запланировала IPO в 2031–2032 годахЦель группы войти в топ-100 мировых фармкомпаний малореалистична, но достижима
Основатель и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил о планах провести первичное публичное размещение акций компании в 2031–2032 гг. Привлечение капитала в ходе IPO, по его словам, необходимо для международной экспансии: к 2035 г. «Фармасинтез» намерена войти в топ-100 мировых фармкомпаний.
По словам Пунии, до IPO группа будет направлять все заработанные средства в собственное развитие: объём инвестиций составит 70 млрд руб. При этом компания переориентирует бизнес-модель в сторону разработки собственных препаратов.
До конца 2026 г. будет создана управляющая компания «Фармасинтез Групп», которая консолидирует производственные активы. В этом же году начнется формирование совета директоров и переход на МСФО. В 2025 г. выручка группы, по ее собственным данным, составила 50,5 млрд руб., EBITDA – 11,1 млрд руб.
Фармацевтический сектор вызывает интерес у инвесторов за счет «правильного» импортозамещения и внедрения ИИ в процессы разработки новых препаратов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов. Впрочем, как заметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, настолько долгий горизонт планирования IPO (2031–2032 гг.) повышает неопределенность макро- и отраслевых условий.
Компания текущим уровнем выручки – более 50 млрд руб. в год – уже готова к IPO, считает ведущий аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Первичное размещение, по ее мнению — это способ привлечь средства в инвестпрограмму, не прибегая к большому объему заимствований. Не исключено, что у «Фармасинтеза» есть целевой показатель по максимальной долговой нагрузке, который компания старается выполнять, заключила Мильчакова.
Экспортные рынки
По ее мнению, факторами привлекательности для инвесторов могут быть масштабы производства «Фармасинтеза» и возможность получать валютную выручку за счет уже развитых экспортных направлений. У группы восемь производственных площадок: в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске (2), Уссурийске, Тюмени, Братске и Калуге. В 2025 г. компания инвестировала в строительство и модернизацию заводов и R&D 7,7 млрд руб., в 2026 г. планирует вложить 15,8 млрд руб.
К ключевым рискам Кабаков отнес как раз усиление R&D-направления, которое требует капиталовложений и имеет низкую предсказуемость результатов. Помимо этого, зависимость от регулятора и госзаказа может ограничивать маржу и гибкость компании, а корпоративная реструктуризация – снизить операционную эффективность. добавил он. В 2025 г. группа «Фармасинтез» заняла восьмое место рейтинге аналитической компании DSM Group по стоимостному объему больничных закупок (17,9 млрд руб.). Доля компании в сегменте госпитальных закупок оценивала в 3,1%.
О компании
У «Фармасинтеза» есть возможности для международной экспансии, но при условии создания портфеля уникальных продуктов, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. С тем портфелем, который сейчас есть в их распоряжении, сделать это будет проблематично, т.к. конкуренция в сегменте дженериков колоссальная, подчеркнул он.
Инновационный портфель «Фармасинтеза», по данным самой компании, включает в себя два зарегистрированных препарата. Это гозоглиптин (сатерекс) для лечения сахарного диабета 2 типа и противотуберкулезный перхлозон. Еще два средства находятся на этапе регистрации: first-in-class препарат для профилактики послеоперационных спаек (адезмапимод+вимдемер) и best-in-class ингибитор для терапии хронического миелолейкоза (вамотиниб). По одному препарату ведутся клинические исследования, по трем – доклинические.
Публичные биотех- и фармкомпании
Цель войти в топ-100 глобальной фармы в текущем виде выглядит малореалистичной, считает Кабаков. «Мировой топ формируется за счет оригинальных препаратов, глобальных продаж и миллиардных R&D-бюджетов, чего у российских игроков пока нет в сопоставимом масштабе», – отметил он. С ним не согласна Мильчакова из Freedom Finance Global. В мире очень много небольших фармкомпаний, и на их фоне «Фармасинтез» вполне может добиться своей цели и войти в первую сотню крупнейших в мире по активам. «О какой-либо конкуренции или даже сравнении с Pfizer или AstraZeneca речи не идет», – добавила она.
Оба эксперта, впрочем, сошлись на том, что для достижения своей цели «Фармасинтезу» потребуется совершить несколько M&A в России или за рубежом, а также создать конкурентоспособный инновационный портфель препаратов. Достойная рассмотрения и наиболее жизнеспособная стратегия – это формирование портфеля в сегментах рынка, где в мировом масштабе работают до пяти поставщиков, считает Беспалов.