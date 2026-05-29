ГК «Фармасинтез» запланировала IPO в 2031–2032 годах

Цель группы войти в топ-100 мировых фармкомпаний малореалистична, но достижима
Анна Киселева
Анастасия Майер
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Основатель и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил о планах провести первичное публичное размещение акций компании в 2031–2032 гг. Привлечение капитала в ходе IPO, по его словам, необходимо для международной экспансии: к 2035 г. «Фармасинтез» намерена войти в топ-100 мировых фармкомпаний.

По словам Пунии, до IPO группа будет направлять все заработанные средства в собственное развитие: объём инвестиций составит 70 млрд руб. При этом компания переориентирует бизнес-модель в сторону разработки собственных препаратов.

До конца 2026 г. будет создана управляющая компания «Фармасинтез Групп», которая консолидирует производственные активы. В этом же году начнется формирование совета директоров и переход на МСФО. В 2025 г. выручка группы, по ее собственным данным, составила 50,5 млрд руб., EBITDA – 11,1 млрд руб.

Фармацевтический сектор вызывает интерес у инвесторов за счет «правильного» импортозамещения и внедрения ИИ в процессы разработки новых препаратов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов. Впрочем, как заметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, настолько долгий горизонт планирования IPO (2031–2032 гг.) повышает неопределенность макро- и отраслевых условий.

Компания текущим уровнем выручки – более 50 млрд руб. в год – уже готова к IPO, считает ведущий аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Первичное размещение, по ее мнению — это способ привлечь средства в инвестпрограмму, не прибегая к большому объему заимствований. Не исключено, что у «Фармасинтеза» есть целевой показатель по максимальной долговой нагрузке, который компания старается выполнять, заключила Мильчакова.

Экспортные рынки

Группа экспортирует препараты в 13 государств, в основном это страны СНГ, а также Сирия, Мьянма и Доминикана. В эти страны она поставляет более 130 препаратов для терапии ВИЧ, туберкулеза, диабета и онкологических заболеваний. В 2026 г. намерена выйти на рынки Афганистана, Венесуэлы, Вьетнама, Марокко, Боснии и Герцеговины, Эквадора и Мали, сообщил «Ведомостям» представитель «Фармасинтеза». Офисы компании есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане.

По ее мнению, факторами привлекательности для инвесторов могут быть масштабы производства «Фармасинтеза» и возможность получать валютную выручку за счет уже развитых экспортных направлений. У группы восемь производственных площадок: в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске (2), Уссурийске, Тюмени, Братске и Калуге. В 2025 г. компания инвестировала в строительство и модернизацию заводов и R&D 7,7 млрд руб., в 2026 г. планирует вложить 15,8 млрд руб.

К ключевым рискам Кабаков отнес как раз усиление R&D-направления, которое требует капиталовложений и имеет низкую предсказуемость результатов. Помимо этого, зависимость от регулятора и госзаказа может ограничивать маржу и гибкость компании, а корпоративная реструктуризация – снизить операционную эффективность. добавил он. В 2025 г. группа «Фармасинтез» заняла восьмое место рейтинге аналитической компании DSM Group по стоимостному объему больничных закупок (17,9 млрд руб.). Доля компании в сегменте госпитальных закупок оценивала в 3,1%.

О компании

«Фармасинтез» была основана в 1997 г. индийским предпринимателем Викрамом Пуния. Ее портфель насчитывает более 350 наименований препаратов и свыше 60 наименований фармсубстанций. Объем производства составляет 100 млн упаковок в год. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях: туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет (в т.ч. препарат с действующим веществом семаглутид) и гепатит. На май 2026 г. Викрам Пуния владеет 100% АО «Фармасинтез», головной компанией группы, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы».

У «Фармасинтеза» есть возможности для международной экспансии, но при условии создания портфеля уникальных продуктов, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. С тем портфелем, который сейчас есть в их распоряжении, сделать это будет проблематично, т.к. конкуренция в сегменте дженериков колоссальная, подчеркнул он.

Инновационный портфель «Фармасинтеза», по данным самой компании, включает в себя два зарегистрированных препарата. Это гозоглиптин (сатерекс) для лечения сахарного диабета 2 типа и противотуберкулезный перхлозон. Еще два средства находятся на этапе регистрации: first-in-class препарат для профилактики послеоперационных спаек (адезмапимод+вимдемер) и best-in-class ингибитор для терапии хронического миелолейкоза (вамотиниб). По одному препарату ведутся клинические исследования, по трем – доклинические.

Публичные биотех- и фармкомпании

В 2024 г. первичное размещение на бирже провели «Промомед» (привлекла 6 млрд руб.) и «Озон Фармацевтика» (около 3,45 млрд руб.). Годом ранее – «Генетико» (178,8 млн руб.). В 2014-2020 гг. компании фармацевтического сектора проводили только делистинг – с биржи ушли «Верофарм», «Фармстандарт» и «Протек». Все еще торгуются три компании, ставшие публичными в 2003-2010 гг., – «Аптечная сеть 36,6», «Артген биотех» и «Фармсинтез».

Цель войти в топ-100 глобальной фармы в текущем виде выглядит малореалистичной, считает Кабаков. «Мировой топ формируется за счет оригинальных препаратов, глобальных продаж и миллиардных R&D-бюджетов, чего у российских игроков пока нет в сопоставимом масштабе», – отметил он. С ним не согласна Мильчакова из Freedom Finance Global. В мире очень много небольших фармкомпаний, и на их фоне «Фармасинтез» вполне может добиться своей цели и войти в первую сотню крупнейших в мире по активам. «О какой-либо конкуренции или даже сравнении с Pfizer или AstraZeneca речи не идет», – добавила она.

Оба эксперта, впрочем, сошлись на том, что для достижения своей цели «Фармасинтезу» потребуется совершить несколько M&A в России или за рубежом, а также создать конкурентоспособный инновационный портфель препаратов. Достойная рассмотрения и наиболее жизнеспособная стратегия – это формирование портфеля в сегментах рынка, где в мировом масштабе работают до пяти поставщиков, считает Беспалов.

