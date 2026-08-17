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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа запустит около 20 вечных фьючерсов на иностранные акции

Реальный объем торгов новыми инструментами будет зависеть от качества маркетмейкинга, спредов и размера гарантийного обеспечения
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На Мосбирже появятся новые инструменты – вечные фьючерсы на акции двух десятков иностранных компаний, рассказала журналистам управляющий директор по рынку деривативов площадки Мария Патрикеева в ходе семинара «Медиадни». По ее словам, это будут производные контракты на самые популярные базовые активы – Amazon, AMT, Tesla, Netflix и др. Котировки будут установлены в валюте, а расчеты – происходить в рублях. Соответственно, исключены риски, связанные с владением иностранными акциями, и отсутствует необходимость открывать зарубежные счета, объяснила Патрикеева.

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