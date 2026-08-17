Итоги торгов на Мосбирже 17 августа

Рубль выглядит перепроданным и может краткосрочно укрепиться к 82–84 руб./$ и 12,3–12,5 руб./юань, допустил Смирнов. Пока же российская валюта остается слабой, а ее контратаки неубедительными, констатировал он. Баланс импорта и экспорта не в пользу российской валюты: импорт сезонно растет, а экспортная выручка может сокращаться из-за более низких цен на нефть первой половины июля, рассуждает эксперт. Кроме того, как и в конце июня, в период активных продаж в акциях и облигациях многие инвесторы начинают хеджироваться в валюте, что дополнительно ухудшает позиции рубля, отметил он. Факторы поддержки рубля – приближение налогового периода, сокращение от пиков физического спроса на валюту, трансляция в курс более высоких цен на нефть второй половины июля и потенциальная стабилизация настроений на рынках акций и облигаций, перечисляет Смирнов.