Итоги торгов на Мосбирже 17 августа

Итоги торгов на Мосбирже 17 августаИдет борьба за важный уровень 2100 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 17 августа, уменьшился на 2,02% до 2093,22 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,56% и составил 775,65 пункта. Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,92%), ЮГК (+2,92%) и «Русала» (+0,3%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-6,95%), ММК (-6,11%), «Алросы» (-5,3%), НЛМК (-4,69%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-4,67%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,6% (+8 коп.) до 12,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,01 руб. (+47 коп.). Официальный курс евро составил 98,3 руб. (+82 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,3% до $88,98/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,5% до $81,9/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник продолжил спад, но его темпы снизились, завязалась борьба за важный уровень 2100 пунктов, рассказывает эксперт БКС по фондовому рынку Андрей Смирнов. Внешний фон стал менее благоприятным – в возобновлении переговорной активности по Украине явная пробуксовка, а власти ЕС анонсировали самый масштабный пакет санкций против России, отметил он. Другой повод для беспокойства – новые признаки нехватки топлива в ряде регионов, добавил эксперт. Поддержку биржевым быкам оказывал рост цен на нефть, цветные и драгоценные металлы при одновременной слабости рубля, указал он. Индекс Мосбиржи задержался у 2100 пунктов, что является позитивным сигналом, рассуждает Смирнов. Это не отменяет возможности более глубокого спада в направлении 2000 пунктов, но для этого потребуются новые негативные драйверы, а без них технический отскок с ближайшей целью 2150–2160 пунктов не удивит, считает он.
Рубль выглядит перепроданным и может краткосрочно укрепиться к 82–84 руб./$ и 12,3–12,5 руб./юань, допустил Смирнов. Пока же российская валюта остается слабой, а ее контратаки неубедительными, констатировал он. Баланс импорта и экспорта не в пользу российской валюты: импорт сезонно растет, а экспортная выручка может сокращаться из-за более низких цен на нефть первой половины июля, рассуждает эксперт. Кроме того, как и в конце июня, в период активных продаж в акциях и облигациях многие инвесторы начинают хеджироваться в валюте, что дополнительно ухудшает позиции рубля, отметил он. Факторы поддержки рубля – приближение налогового периода, сокращение от пиков физического спроса на валюту, трансляция в курс более высоких цен на нефть второй половины июля и потенциальная стабилизация настроений на рынках акций и облигаций, перечисляет Смирнов.
На мировых рынках неоднородная динамика, рассказывает эксперт. В Китае вышла более слабая, чем ожидалось, статистика за июль по промпроизводству, розничным продажам и безработице, отмечает он. Но негатив помогли перебороть сильные корпоративные результаты и сохраняющийся интерес к ИИ, кроме того, по сообщениям СМИ, США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, что поддержало общерыночные настроения, указывает Смирнов. Тем не менее цены на нефть не спешат снижаться, поскольку Ормузский пролив по-прежнему заблокирован, вдобавок продолжаются атаки йеменских хуситов на саудовские суда в Красном море, оговорился он. Во вторник выйдет августовский индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW, в США – объем строительства новых домов в июле. Банк России в этот день опубликует мониторинг предприятий, а совет директоров «Татнефти» обсудит дивиденды за первое полугодие.