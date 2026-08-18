Мосбиржа призвала МСП к публичности

Мосбиржа призвала МСП к публичностиЭтот сегмент недостаточно представлен на рынке акций
Российская экономика недостаточно представлена на публичном рынке акций, и, в частности, это касается малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова заявила на семинаре «Медиадни», передает корреспондент «Ведомостей». Торговая площадка стремится расширить число таких эмитентов, поделилась она.
По данным Росстата за 2024 г., доля МСП в ВВП страны – 21%, а среди публичных компаний их всего 4%, посетовала Логинова. С 2022 г. только две компании, относящиеся к этому сегменту на момент выхода, провели IPO – «Генетико» и МГКЛ, отметила она. Однако существует значительный потенциал для появления подобных эмитентов на рынке в большем количестве, считают на Мосбирже.