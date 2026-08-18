Мосбиржа призвала МСП к публичности

По данным Росстата за 2024 г., доля МСП в ВВП страны – 21%, а среди публичных компаний их всего 4%, посетовала Логинова. С 2022 г. только две компании, относящиеся к этому сегменту на момент выхода, провели IPO – «Генетико» и МГКЛ, отметила она. Однако существует значительный потенциал для появления подобных эмитентов на рынке в большем количестве, считают на Мосбирже.