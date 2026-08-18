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Мосбиржа призвала МСП к публичности

Этот сегмент недостаточно представлен на рынке акций
Артем Кульша
Акцент Мосбиржи именно на МСП во многом обусловлен национальными проектами по поддержке этого сегмента
Акцент Мосбиржи именно на МСП во многом обусловлен национальными проектами по поддержке этого сегмента / Андрей Гордеев / Ведомости

Российская экономика недостаточно представлена на публичном рынке акций, и, в частности, это касается малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова заявила на семинаре «Медиадни», передает корреспондент «Ведомостей». Торговая площадка стремится расширить число таких эмитентов, поделилась она.

По данным Росстата за 2024 г., доля МСП в ВВП страны – 21%, а среди публичных компаний их всего 4%, посетовала Логинова. С 2022 г. только две компании, относящиеся к этому сегменту на момент выхода, провели IPO – «Генетико» и МГКЛ, отметила она. Однако существует значительный потенциал для появления подобных эмитентов на рынке в большем количестве, считают на Мосбирже.

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