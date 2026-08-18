Итоги торгов на Мосбирже 18 августа

Давление на рубль со стороны продаж на фондовом и облигационном рынках сошло, краткосрочно шансы на небольшое укрепление нацвалюты преобладают благодаря приближению налогового периода и растущим ценам на нефть, которые могут спекулятивно поддерживать рубль, рассуждает Смирнов. В то же время факторы рублевого ослабления сохраняются – это подъем импорта, покупки Минфина по бюджетному правилу и физический спрос на валюту, перечисляет он.