Итоги торгов на Мосбирже 18 августа

Итоги торгов на Мосбирже 18 августаИндекс развернулся вверх после череды красных сессий
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 18 августа, увеличился на 2,62% до 2148,13 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,44% и составил 794,59 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+16,8%), «Алросы» (+5,75%), «Северстали» (+5,47%), Positive Technologies (+5,38%) и «Циана» (+5%). Ни одна акция из состава индекса Мосбиржи во вторник не снизилась в цене.
Курс юаня на Московской бирже упал на 0,2% (-2 коп.) до 12,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,17 руб. (+15 коп.). Официальный курс евро составил 98,7 руб. (+40 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,8% до $91,6/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,1% до $84,7/барр.
После череды красных сессий индекс Мосбиржи развернулся вверх, на пике превысив 2160 пунктов, рассказывает эксперт БКС по фондовому рынку Андрей Смирнов. Технически отскок от 2100 пунктов вполне закономерен, рассуждает он, когда рынок переходит в состояние перепроданности, достаточно отсутствия нового негатива, чтобы сформировалось восходящее движение.
В части геополитики пока сохраняется неопределенность, констатировал Смирнов, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном визите американских переговорщиков. Участники торгов могли отыгрывать благоприятное для акций экспортеров сочетание слабого рубля и растущих цен на нефть, допустил эксперт. Нефть реагирует на новые атаки на суда в Ормузском проливе и ужесточение риторики сторон ближневосточного конфликта, а вот металлы во вторник дешевели, указал он.
Индекс Мосбиржи в середине недели может двигаться в диапазоне 2080–2180 пунктов, допустил Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – 12,45–12,65 руб., по курсу доллара – 83–85 руб.
Давление на рубль со стороны продаж на фондовом и облигационном рынках сошло, краткосрочно шансы на небольшое укрепление нацвалюты преобладают благодаря приближению налогового периода и растущим ценам на нефть, которые могут спекулятивно поддерживать рубль, рассуждает Смирнов. В то же время факторы рублевого ослабления сохраняются – это подъем импорта, покупки Минфина по бюджетному правилу и физический спрос на валюту, перечисляет он.
Для мировых рынков дорогие энергоносители несут в себе проинфляционные риски – отсюда минорные общие настроения, указывает Смирнов. В Китае днем ранее вышла слабая июльская статистика по промпроизводству и розничным продажам, это дополнительно ухудшило сентимент, отметил он. В еврозоне августовский индекс экономических настроений от ZEW составил 31,4 пункта, что лучше ожидавшихся 25,9 пункта, добавил эксперт.
В среду Евростат опубликует индекс потребительских цен за июль. В США выйдут протоколы FOMC. Банк России представит данные по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и цены производителей за июль. «Циан» в этот день раскроет финансовые результаты по международным стандартам за первое полугодие.