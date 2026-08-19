Итоги торгов на Мосбирже 19 августа

Итоги торгов на Мосбирже 19 августаНа настроения участников фондового рынка могла повлиять статистика по инфляционным ожиданиям
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 19 августа, увеличился на 1,13% до 2172,38 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,17% и составил 803,89 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Норникеля» (+4,78%), ММК (+4,36%), «Полюса» (+4,14%), «Северстали» (+3,04%) и «Интер РАО» (+2,64%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-8,89%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,36%), а также бумаги «Совкомфлота» (-1,64%), «Ренессанс страхования» (-1,53%) и X5 (-1,5%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,3% (-16 коп.) до 12,43 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,13 руб. (-4 коп.). Официальный курс евро составил 98,55 руб. (-19 руб.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,32% до $92,33/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,49% до $85,33/барр.
После утренней попытки пробиться в район 2170 пунктов индекс Мосбиржи развернулся вниз, но по ходу сессии нашел в себе силы вернуться к положительной динамике, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. По его словам, на настроения участников фондового рынка могла повлиять статистика – Банк России опубликовал данные, согласно которым инфляционные ожидания населения в августе сократились до 13,7% с июльских 14,7%. С одной стороны, снижение существенное, с другой – показатель остается на высоком уровне, соответствуя уровню января этого года и серьезно превышая июньские 12,4%, поясняет эксперт.
Народный банк Китая 20 августа решит судьбу базовой кредитной ставки. В США в этот день выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке «Фосагро» и «Европлан» представят финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 г.
Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранится в рамках 2100–2200 пунктов, если внешний фон не ухудшится, считает Смирнов.
К середине недели курс завис у 85 руб./$ и 12,6 руб./юань, что указывает на достижение временного равновесия между предложением валюты и спросом на нее, говорит эксперт. С одной стороны, растет спрос на валюту со стороны импортеров, причем помимо сезонности на объем этого спроса могут влиять поставки из-за рубежа топлива, оборудования для поврежденных объектов инфраструктуры, считает он. Также сказываются и возросшие с 7 августа покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, добавляет аналитик.
С другой стороны, общие настроения на фондовом рынке стабилизировались, а цены на нефть держатся выше $90, что обещает поддержку рублю в сентябре, продолжает Смирнов. Кроме того, в ближайшее время экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, выставляя на рынок дополнительные объемы валюты, напоминает он.
В ближайшее время в курсах валют может произойти откат, в том числе из-за их локальной перекупленности, прогнозирует Смирнов. Так, по его оценкам, доллар достигнет отметки в 83 руб., а юань – 12,25–12,35 руб.