Итоги торгов на Мосбирже 19 августа

После утренней попытки пробиться в район 2170 пунктов индекс Мосбиржи развернулся вниз, но по ходу сессии нашел в себе силы вернуться к положительной динамике, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. По его словам, на настроения участников фондового рынка могла повлиять статистика – Банк России опубликовал данные, согласно которым инфляционные ожидания населения в августе сократились до 13,7% с июльских 14,7%. С одной стороны, снижение существенное, с другой – показатель остается на высоком уровне, соответствуя уровню января этого года и серьезно превышая июньские 12,4%, поясняет эксперт.