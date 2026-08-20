Итоги торгов на Мосбирже 20 августа

Итоги торгов на Мосбирже 20 августаКоррекцию могли спровоцировать новости и укрепляющийся рубль
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 20 августа, снизился на 2,34% до 2121,53 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,26% и составил 801,79 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги Совкомбанка (+0,54%), «Роснефти» (+0,3%), ЮГК (+0,14%) и «Ренессанс страхования» (+0,03%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-11,05%), «Северстали» (-4,12%), «Русала» (-3,85%), «Аэрофлота» (-3,71%) и En+ Group (-3,63%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 11 коп. до 12,32 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,36 руб. (-1,77 руб.). Официальный курс евро составил 96,73 руб. (-1,81 руб.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,23% до $93,66/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,64% до $86,62/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг начал торги позитивно и в моменте подошел к 2190 пунктам, но затем погрузился в красную зону, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Коррекцию могли спровоцировать новости и укрепляющийся рубль, считает он. В частности, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию украинского конфликта не существует и точных дат визита американских переговорщиков в Россию пока нет, указывает Смирнов.
Нефть дорожает на усилении неопределенности с ближневосточным урегулированием, отмечает аналитик: президент США Дональд Трамп объявил о начале «беспрецедентной экономической изоляции» Ирана. В то же время мировые рынки вернулись к росту, а минфин США увеличил выкуп госдолга, что придало импульс инвестиционному спросу по обе стороны океана, говорит Смирнов. Между тем протоколы последнего заседания ФРС показали обеспокоенность части руководства регулятора рисками разгона инфляции, добавляет он.
Рубль перешел к укреплению, отмечает Смирнов: он может опираться на приближение налогового периода и начало трансляции в курс возросших с середины июля цен на нефть. В то же время давление сезонных факторов на нацвалюту сохраняется, говорит эксперт. Прежде всего это рост импорта, усиливающийся за счет поставок топлива и дорогостоящего оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры, поясняет он. Кроме того, геополитика не дает позитивных сигналов, что может сдерживать укрепление рубля в текущей ситуации, добавляет Смирнов.
По оценкам БКС, в пятницу индекс Мосбиржи будет курсировать на уровне 2080–2180 пунктов. Прогноз аналитиков на 21 августа по курсу доллара – 82–84 руб., по курсу юаня – 12,2–12,5 руб.
В еврозоне и США в конце недели выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в секторе услуг и промышленности за август. На российском рынке банк «Санкт-Петербург», «Смарттехгрупп» (CarMoney) и «Ренессанс страхование» представят финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, а совет директоров «Черкизово» рассмотрит вопрос по дивидендам. Помимо этого Центробанк опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.