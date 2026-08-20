Итоги торгов на Мосбирже 20 августа

Рубль перешел к укреплению, отмечает Смирнов: он может опираться на приближение налогового периода и начало трансляции в курс возросших с середины июля цен на нефть. В то же время давление сезонных факторов на нацвалюту сохраняется, говорит эксперт. Прежде всего это рост импорта, усиливающийся за счет поставок топлива и дорогостоящего оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры, поясняет он. Кроме того, геополитика не дает позитивных сигналов, что может сдерживать укрепление рубля в текущей ситуации, добавляет Смирнов.