НРД нашел взаимопонимание с депозитариями Шри-Ланки и Индонезии

НРД нашел взаимопонимание с депозитариями Шри-Ланки и ИндонезииРоссийский учетный институт подписал меморандумы о сотрудничестве с иностранными
Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Мосбиржи, подписал меморандумы о взаимопонимании с центральными депозитариями Шри-Ланки и Индонезии – Central Depository Systems (CDS) и Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) соответственно. Информация об этом появилась на сайте НРД, обратили внимание «Ведомости».
Меморандум со Шри-Ланкой подписан еще в сентябре 2024 г., с Индонезией – в мае 2025 г., но упоминание об этом на сайте российского депозитария появилось только в этом году.
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