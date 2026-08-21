Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UTAR9,36+5,05%CNY Бирж.12,325-0,85%IMOEX2 121,53-2,34%RTSI801,79-0,26%RGBI113,57+0,11%RGBITR768,35+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

НРД нашел взаимопонимание с депозитариями Шри-Ланки и Индонезии

Российский учетный институт подписал меморандумы о сотрудничестве с иностранными
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Мосбиржи, подписал меморандумы о взаимопонимании с центральными депозитариями Шри-Ланки и Индонезии – Central Depository Systems (CDS) и Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) соответственно. Информация об этом появилась на сайте НРД, обратили внимание «Ведомости».

Меморандум со Шри-Ланкой подписан еще в сентябре 2024 г., с Индонезией – в мае 2025 г., но упоминание об этом на сайте российского депозитария появилось только в этом году.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте