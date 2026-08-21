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Главная / Инвестиции /

В России появился экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора

Такой метод является самым достоверным для определения опыта, считают эксперты
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России дополнил список документов, позволяющих получить статус квалифицированного инвестора на основании образовательных критериев, говорится в сообщении на сайте регулятора. Если раньше для этого принимали исключительно международные сертификаты специалистов в области финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, то теперь подойдет и российский документ – при условии, что инвестор подтвердит свои знания о финансовом рынке, сдав специальный экзамен.

Изменения начнут действовать с 31 августа 2026 г.

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