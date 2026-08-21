В России появился экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора

В России появился экзамен для получения статуса квалифицированного инвестораТакой метод является самым достоверным для определения опыта, считают эксперты
Банк России дополнил список документов, позволяющих получить статус квалифицированного инвестора на основании образовательных критериев, говорится в сообщении на сайте регулятора. Если раньше для этого принимали исключительно международные сертификаты специалистов в области финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, то теперь подойдет и российский документ – при условии, что инвестор подтвердит свои знания о финансовом рынке, сдав специальный экзамен.
Изменения начнут действовать с 31 августа 2026 г.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам