В России появился экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора

Банк России дополнил список документов, позволяющих получить статус квалифицированного инвестора на основании образовательных критериев, говорится в сообщении на сайте регулятора. Если раньше для этого принимали исключительно международные сертификаты специалистов в области финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, то теперь подойдет и российский документ – при условии, что инвестор подтвердит свои знания о финансовом рынке, сдав специальный экзамен.