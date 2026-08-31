Брокеры поспорили с Банком России о геймификации

Геймификация – это включение элементов игры в процесс взаимодействия с потребителем. Примеры – игры в мобильных приложениях, турниры, розыгрыши и т. д. Геймификация, а также наджинг (подталкивание) и иные способы вовлечения потребителей, упомянутые в докладе ЦБ, должны, по мнению НАУФОР, подчиняться общим правилам, уже прописанным в действующем законодательстве, и заданным стандартам саморегулируемой организации (СРО).