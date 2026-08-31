Брокеры поспорили с Банком России о геймификации

Брокеры поспорили с Банком России о геймификацииЦБ предложил обсудить отдельное регулирование на инвестрынке
Геймификация является допустимой формой взаимодействия финансовой организации с потребителем, важной для привлечения инвесторов на рынок, и не требует отдельного регулирования. Об этом в комментариях к консультативному докладу Банка России пишет ассоциация брокеров НАУФОР. «Ведомости» с ними ознакомились. Объединение направило свое мнение регулятору 27 августа, рассказал представитель НАУФОР.
Геймификация – это включение элементов игры в процесс взаимодействия с потребителем. Примеры – игры в мобильных приложениях, турниры, розыгрыши и т. д. Геймификация, а также наджинг (подталкивание) и иные способы вовлечения потребителей, упомянутые в докладе ЦБ, должны, по мнению НАУФОР, подчиняться общим правилам, уже прописанным в действующем законодательстве, и заданным стандартам саморегулируемой организации (СРО).