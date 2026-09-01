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Российский фондовый рынок пережил худшее лето с 2022 года

До конца года аналитики ждут сохранения повышенной волатильности и низкого аппетита инвесторов к риску
Анастасия Брянцева
В акциях сейчас стоит занять осторожную позицию
В акциях сейчас стоит занять осторожную позицию / Алексей Орлов / Ведомости

Несмотря на то что лето традиционно считается вялым периодом для фондового рынка, в 2026 г. этот период для инвесторов выдался насыщенным. Индекс Мосбиржи за три месяца снизился на 18,5% – с 2570,04 до 2093,4 пункта. На минимумах значение достигало 1958,43 пункта – последний раз сопоставимый уровень был зафиксирован осенью 2022 г. Долларовый аналог индекса Мосбиржи – РТС за лето просел на 31,2% – с 1131,49 до 778,32 пункта.

Рубль за лето ослабел к доллару на 20,13% – до 85,95 руб./$ с 71,55 руб./$, к юаню на 20,72% – до 12,76 руб./юань с 10,57 руб./юань.

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