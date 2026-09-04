Граждане активно несут деньги в фонды денежного рынка

Граждане активно несут деньги в фонды денежного рынкаИнструмент позволяет разместить средства с высокой ликвидностью, но его доходность будет таять вслед за ключевой ставкой
За последний год стоимость чистых активов (СЧА) крупнейших фондов денежного рынка выросла на 25–90%: у фонда «Ликвидность» УК «Вим инвестиции» – почти на 90% с 403 млрд до 765 млрд руб., у «Сберегательного» УК «Первая» – на 25% с 285 млрд до 357 млрд руб., а у «Денежного рынка» «Альфа-капитала» – на 53,5% с 217 млрд до 333 млрд руб. СЧА двух других крупных фондов – «Денежный рынок» от «Т-капитала» и «Накопительный в рублях» от «Атона» – выросла на 48,8 и 36,4% до 314 млрд и 60 млрд руб. соответственно. Но доходность паев в отличие от притока денег в фонды растет куда скромнее – на 15,1–16,3% за год – и будет снижаться в дальнейшем вместе с ключевой ставкой ЦБ.
В первом полугодии 2026 г. нетто-приток средств инвесторов в фонды денежного рынка на Мосбирже превысил 58 млрд руб. против оттока годом ранее, сообщала площадка. За указанный период розничные инвесторы заработали на таких инструментах 132,5 млрд руб., что на 16,4% больше, чем год назад. Число частных инвесторов, вложивших средства в этот инструмент на Мосбирже, выросло на 41% в годовом выражении до 2,9 млн человек.
Фонды денежного рынка представляют собой одну из разновидностей краткосрочных взаимных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые размещают денежные средства инвесторов в консервативных инструментах рынка репо – сегменте, где заключаются сделки по продаже ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа через определенный срок по заранее оговоренной цене. Ставки денежного рынка зачастую приближены к ключевой (сейчас – 14%).