Граждане активно несут деньги в фонды денежного рынка

За последний год стоимость чистых активов (СЧА) крупнейших фондов денежного рынка выросла на 25–90%: у фонда «Ликвидность» УК «Вим инвестиции» – почти на 90% с 403 млрд до 765 млрд руб., у «Сберегательного» УК «Первая» – на 25% с 285 млрд до 357 млрд руб., а у «Денежного рынка» «Альфа-капитала» – на 53,5% с 217 млрд до 333 млрд руб. СЧА двух других крупных фондов – «Денежный рынок» от «Т-капитала» и «Накопительный в рублях» от «Атона» – выросла на 48,8 и 36,4% до 314 млрд и 60 млрд руб. соответственно. Но доходность паев в отличие от притока денег в фонды растет куда скромнее – на 15,1–16,3% за год – и будет снижаться в дальнейшем вместе с ключевой ставкой ЦБ.