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Главная / Инвестиции /

Российский IR оказался «наполовину беременным»

Корень проблемы отношений с инвесторами в поляризации раскрытия информации, считают в ЦБ
Артем Кульша
Добровольная коммуникация важна наряду с обязательной, но разрыв не в ее пользу только растет, сетуют в Мосбирже
Добровольная коммуникация важна наряду с обязательной, но разрыв не в ее пользу только растет, сетуют в Мосбирже / Ведомости

Российский рынок отношений с инвесторами (от англ. Investor Relations, или IR) пытается быть «наполовину беременным» – делает выбор в пользу частичной коммуникации. Об этом на IR-форуме Московской биржи заявила директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова, передает корреспондент «Ведомостей». «Частичная коммуникация – это не коммуникация. Простите меня, но, как говорится, быть наполовину беременным не получается», – сказала она.

У большинства эмитентов с листингом на Мосбирже достаточно низкий уровень индекса нарушений требований по раскрытию обязательной информации, отметила Логинова. Биржа рассчитывает его по следующей формуле: число выявленных нарушений / общее количество раскрытой обязательной информации * 100%. Медианное значение индикатора – 1% при пороге в 4%, после которого начинаются штрафы или возникает риск повышенной платы за листинг, рассказала Логинова. Есть и компании с «очень ужасными» показателями, хотя пока это крайние случаи, отметила она.

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