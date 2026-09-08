Российский IR оказался «наполовину беременным»

Российский рынок отношений с инвесторами (от англ. Investor Relations, или IR) пытается быть «наполовину беременным» – делает выбор в пользу частичной коммуникации. Об этом на IR-форуме Московской биржи заявила директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова, передает корреспондент «Ведомостей». «Частичная коммуникация – это не коммуникация. Простите меня, но, как говорится, быть наполовину беременным не получается», – сказала она.