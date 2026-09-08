Почему ПИК уходит с Мосбиржи

Совет директоров крупнейшей девелоперской и строительной компании ПАО «ПИК – специализированный застройщик» 7 сентября единогласно утвердил делистинг акций – исключение ценных бумаг из биржевого списка. Выкуп пройдет по цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам ПИК, – 551,4 руб. за бумагу, хотя сначала компания ошибочно установила цену в 537,9 руб. за акцию.