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Главная / Инвестиции /

Почему ПИК уходит с Мосбиржи

Это логичный шаг на фоне консолидации капитала мажоритарным акционером
Анастасия Брянцева
ПИК планомерно уходила с Мосбиржи все последние годы
ПИК планомерно уходила с Мосбиржи все последние годы / Ведомости

Совет директоров крупнейшей девелоперской и строительной компании ПАО «ПИК – специализированный застройщик» 7 сентября единогласно утвердил делистинг акций – исключение ценных бумаг из биржевого списка. Выкуп пройдет по цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам ПИК, – 551,4 руб. за бумагу, хотя сначала компания ошибочно установила цену в 537,9 руб. за акцию.

ВОСА по данному вопросу пройдет 13 октября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 19 сентября. Реестр акционеров, имеющих право на продажу бумаг, будет сформирован 20 октября.

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