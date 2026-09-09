Торги драгметаллами на Мосбирже выросли вдвое

Торги драгметаллами на Мосбирже выросли вдвоеИнвесторов привлекли рост цен на золото, ослабление рубля и спрос на защитные активы
Совокупный объем торгов драгоценными металлами в основном режиме (спот и своп) на Московской бирже в августе 2026 г. перевалил за полтриллиона рублей (506,1 млрд руб.) и в 2,1 раза превысил показатель августа 2025 г., сообщила площадка.
Основная часть торговли пришлась на золото. В годовом выражении объем сделок с желтым металлом увеличился вдвое и достиг 489,5 млрд руб. В натуральном выражении операции с золотом составили 41,8 т, что в 1,5 раза больше, чем год назад. На спот-сделки (покупка или продажа по текущей рыночной цене с расчетами и поставкой в течение одного-двух рабочих дней) пришлось 14,8 т, на операции своп (покупка или продажа актива с условием его обязательной обратной продажи или покупки через определенный срок) – 27 т.
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