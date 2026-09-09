Торги драгметаллами на Мосбирже выросли вдвое

Основная часть торговли пришлась на золото. В годовом выражении объем сделок с желтым металлом увеличился вдвое и достиг 489,5 млрд руб. В натуральном выражении операции с золотом составили 41,8 т, что в 1,5 раза больше, чем год назад. На спот-сделки (покупка или продажа по текущей рыночной цене с расчетами и поставкой в течение одного-двух рабочих дней) пришлось 14,8 т, на операции своп (покупка или продажа актива с условием его обязательной обратной продажи или покупки через определенный срок) – 27 т.