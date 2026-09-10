«Т-инвестиции» открыли ИИ-агентам доступ к счетам всех клиентов

Инвестиционное направление Т-банка предоставило возможность использовать ИИ-агентов для торговли на бирже – раньше сервис работал в тестовом режиме, а теперь доступен всем клиентам вне зависимости от их статуса, сообщил «Ведомостям» представитель «Т-инвестиций». Агент подключается к брокерскому счету через протокол MCP (Model Context Protocol) и работает как чат: инвестор ставит задачи обычным текстом – например, «ребалансировать портфель» или «купить акцию при достижении определенной цены», – а агент переводит их в торговые поручения. Пользователь сам выбирает, какого ИИ-агента подключить (Claude, DeepSeek, ChatGPT и др.), и настраивает уровень доступа – от простого просмотра баланса и истории операций до исполнения заявок и переводов между собственными счетами. Инструкцию для подключения «Т» предоставит на сайте – пока она будет доступна только в web, не в приложении.