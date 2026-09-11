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Итоги торгов на Мосбирже 10 сентября

Геополитический фактор поддерживает умеренный оптимизм на рынке
Андрей Шведов

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 10 сентября, увеличился на 1,98% до 2308,93 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 3,32% и составил 862,31 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+6,53%), «Новатэка» (+6,11%), «Газпрома» (+5,36%), Совкомбанка (+3,43%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,38%). В аутсайдерах оказались бумаги «Норникеля» (-1,28%), «Ленты» (-1,17%), «Русала» (-0,67%), «Яндекса» (-0,42%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,23%).

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