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Главная / Инвестиции /

Доходность 10-летнего госдолга США достигла максимума с 2023 года

Она приближается к рекордному уровню накануне кризиса 2008 г.
Анастасия Брянцева
Текущая ситуация с госдолгом США ближе к инвестиционному циклу конца 1990-х гг., чем к кризису 2008 г.
Текущая ситуация с госдолгом США ближе к инвестиционному циклу конца 1990-х гг., чем к кризису 2008 г. / Jemal Countess / Getty Images / AFP

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2023 г. – 4,9% годовых. С начала года она прибавила 75 б. п. Показатель приближается к самому высокому уровню со времен, предшествовавших мировому финансовому кризису 2008 г. В июне 2007 г. на фоне жесткой монетарной политики ФРС США и при первых признаках ипотечного кризиса она достигала порядка 5,3%.

Доходности 2-летних и 30-летних казначейских облигаций сегодня также находятся на максимумах с начала года – 4,5 и 5,3% соответственно. С января они выросли на 108 и 49 б. п. соответственно.

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