Доходность 10-летнего госдолга США достигла максимума с 2023 года

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2023 г. – 4,9% годовых. С начала года она прибавила 75 б. п. Показатель приближается к самому высокому уровню со времен, предшествовавших мировому финансовому кризису 2008 г. В июне 2007 г. на фоне жесткой монетарной политики ФРС США и при первых признаках ипотечного кризиса она достигала порядка 5,3%.