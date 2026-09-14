Доходность 10-летнего госдолга США достигла максимума с 2023 года

Доходность 10-летнего госдолга США достигла максимума с 2023 годаОна приближается к рекордному уровню накануне кризиса 2008 г.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2023 г. – 4,9% годовых. С начала года она прибавила 75 б. п. Показатель приближается к самому высокому уровню со времен, предшествовавших мировому финансовому кризису 2008 г. В июне 2007 г. на фоне жесткой монетарной политики ФРС США и при первых признаках ипотечного кризиса она достигала порядка 5,3%.
Доходности 2-летних и 30-летних казначейских облигаций сегодня также находятся на максимумах с начала года – 4,5 и 5,3% соответственно. С января они выросли на 108 и 49 б. п. соответственно.
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