Аналитики ждут удвоения котировок «Яндекса», VK и Positive Technologies за год

Аналитики ждут удвоения котировок «Яндекса», VK и Positive Technologies за годДрайверы роста – развитие цифровых сервисов, ИИ, импортозамещение и восстановление спроса
В ТМТ-секторе (технологии, медиа и телекоммуникации) сохраняется высокий потенциал роста до конца 2026 г. и в начале 2027 г., но он распределен между компаниями неравномерно, следует из обзора «Эйлера» (есть у «Ведомостей»). Наиболее сильные перспективы аналитики компании видят у «Яндекса», VK, HeadHunter (HH), «Циана», Positive Technologies, «Базиса», «Аренадаты», «Астры» и «Ростелекома». Основными драйверами роста ТМТ-сектора аналитики называют развитие цифровых сервисов, ИИ, импортозамещение и восстановление спроса. Также для большинства компаний среди оснований для роста – смягчение денежно-кредитной политики ЦБ%: от него в прогнозе «Эйлера» так или иначе зависит апсайд по значительной части бумаг ТМТ-сектора, особенно в телекоме и каршеринге с их высокой долговой нагрузкой. Потенциал Whoosh, «Делимобиля» и «Софтлайна» ограничивает закредитованность, а для IVA Technologies и «Диасофта» – уже высокая оценка и конкурентные риски.
С начала года акции «Яндекса» подешевели на 18,07% и торгуются на уровне 3741,5 руб. Бумаги VK и HH снизились на 60,8% до 118,4 руб. и на 3,67% до 2805 руб. соответственно. Акции «Циана» и Positive Technologies в то же время выросли на 5,13% до 635,8 руб. и на 0,36% до 995 руб. соответственно. Акции «Базиса» прибавили 1,59% и торгуются на уровне 107,48 руб. Бумаги «Аренадаты» выросли на 11,68% до 87,6 руб. Акции «Астры» потеряли 13,51% и торгуются на уровне 222,1 руб. Обыкновенные бумаги «Ростелекома» снизились на 37,56% и стоят 40,11 руб., привилегированные – на 33,28% до 41,3 руб.