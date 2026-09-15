Аналитики ждут удвоения котировок «Яндекса», VK и Positive Technologies за год

В ТМТ-секторе (технологии, медиа и телекоммуникации) сохраняется высокий потенциал роста до конца 2026 г. и в начале 2027 г., но он распределен между компаниями неравномерно, следует из обзора «Эйлера» (есть у «Ведомостей»). Наиболее сильные перспективы аналитики компании видят у «Яндекса», VK, HeadHunter (HH), «Циана», Positive Technologies, «Базиса», «Аренадаты», «Астры» и «Ростелекома». Основными драйверами роста ТМТ-сектора аналитики называют развитие цифровых сервисов, ИИ, импортозамещение и восстановление спроса. Также для большинства компаний среди оснований для роста – смягчение денежно-кредитной политики ЦБ%: от него в прогнозе «Эйлера» так или иначе зависит апсайд по значительной части бумаг ТМТ-сектора, особенно в телекоме и каршеринге с их высокой долговой нагрузкой. Потенциал Whoosh, «Делимобиля» и «Софтлайна» ограничивает закредитованность, а для IVA Technologies и «Диасофта» – уже высокая оценка и конкурентные риски.