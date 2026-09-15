Почему призыв затормозить ИИ привел к распродажам сектора

Предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ) из соображений безопасности спровоцировало распродажу акций всего сектора. 12 сентября Амодей опубликовал эссе с призывом к отрасли замедлить темпы разработки ИИ. А уже 14 сентября акции связанных с сектором компаний пошли вниз по всему миру. Бумаги SoftBank, крупнейшего инвестора OpenAI, на японской бирже упали на 10,72% до 5839 иен ($37,7) относительно предыдущего закрытия. Акции производителя микросхем памяти Kioxia потеряли 6,37% и торговались на уровне 50 590 иен ($326,63). Бумаги поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron подешевели на 1,03% до 50 930 иен ($328,82). В Южной Корее акции SK Hynix упали на 6,35% до 1697 вон ($1,26), Samsung Electronics – на 4,05% до 249 000 вон ($184,43). Подешевели и американские бумаги: разработчик чипов и платформ для обучения языковых моделей Nvidia потерял 0,03% до $218,29, а поставщик облачной инфраструктуры для ИИ Oracle – 1,74% до $150,28. Индекс NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (NQINTEL), который отслеживает компании технологического, промышленного и медицинского секторов, связанные с ИИ, снизился на 2,98% до 4645,42 пункта.