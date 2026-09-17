Сезон отчетности завершился позитивными сюрпризами

Позитивные сюрпризы преобладали над негативными не только по EBITDA, но и по выручке и чистой прибыли, отмечает Михайлова. Позитивным/негативным сюрпризом она считает расхождение прогноза и факта более чем на 2%. В одних случаях показатели сравниваются «Эйлером» год к году (г/г), в других – полугодие к полугодию (п/п).