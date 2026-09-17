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Главная / Инвестиции /

Сезон отчетности завершился позитивными сюрпризами

Финансовые результаты большинства компаний превзошли ожидания рынка
Артем Кульша
Ведомости
Ведомости

Российские компании закончили сезон публикации финансовой отчетности по международным стандартам за первое полугодие 2026 г. Результаты более 65 эмитентов, анализируемых «Эйлером», превзошли ожидания рынка, пишет аналитик компании по стратегии на российском рынке акций Лидия Михайлова в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». В среднем показатели EBITDA превысили консенсус-прогнозы «Интерфакса» и расчеты «Эйлера» на 5,3 и 4,1% соответственно.

Позитивные сюрпризы преобладали над негативными не только по EBITDA, но и по выручке и чистой прибыли, отмечает Михайлова. Позитивным/негативным сюрпризом она считает расхождение прогноза и факта более чем на 2%. В одних случаях показатели сравниваются «Эйлером» год к году (г/г), в других – полугодие к полугодию (п/п).

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