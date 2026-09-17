Итоги торгов на Мосбирже 26 августа

Итоги торгов на Мосбирже 26 августаВнешний негатив, геополитическая неопределенность и откат нефтяных цен поддержали распродажу
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 17 сентября, уменьшился на 1,57% до 2248,87 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,97% и составил 838,3 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлота» (+1,47%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+0,77%), бумаги ММК (+0,63%), МКБ (+0,41%) и Positive Technologies (+0,39%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-5,1%), МТС (-4,62%), «Мосэнерго» (-4,01%), Московской биржи (-2,97%) и «Лукойла» (-2,85%).
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