На пути цифрового золота в России встала «нормативка»

Спрос населения на золото как сберегательный инструмент подтвержден, говорится в презентации Хорина. По его оценкам на основании данных Минфина и отраслевой статистики, население приобрело около 282 т золота за 2022–2025 гг. Одновременно доля физических лиц в операциях с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) составляет около 97,8%. Физическая и учетная инфраструктура в России тоже сформирована: действует кастодиальное хранение драгметаллов, государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней ГИИС ДМДК, организованы биржевые торги физическим золотом, состоялись выпуски обеспеченных им цифровых прав, перечислено в презентации.