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Главная / Инвестиции /

На пути цифрового золота в России встала «нормативка»

Самый важный фактор – отличие налоговых последствий при владении металлом в разных формах
Артем Кульша
Спрос россиян на золото как сберегательный инструмент подтвержден, инфраструктура сформирована
Спрос россиян на золото как сберегательный инструмент подтвержден, инфраструктура сформирована / Алексей Орлов / Ведомости

Неучастие розничных инвесторов сдерживает развитие рынка токенизации золота. При этом факторы, ограничивающие граждан, лежат преимущественно в области нормативного регулирования, а не технологии или инфраструктуры и могут быть преодолены. Об этом говорится в презентации Романа Хорина – директора направления «Финтех» в процессинговой компании Uniteller, которая входит в структуру Гознака. «Ведомости» с ней ознакомились.

Факторы ограничения

Спрос населения на золото как сберегательный инструмент подтвержден, говорится в презентации Хорина. По его оценкам на основании данных Минфина и отраслевой статистики, население приобрело около 282 т золота за 2022–2025 гг. Одновременно доля физических лиц в операциях с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) составляет около 97,8%. Физическая и учетная инфраструктура в России тоже сформирована: действует кастодиальное хранение драгметаллов, государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней ГИИС ДМДК, организованы биржевые торги физическим золотом, состоялись выпуски обеспеченных им цифровых прав, перечислено в презентации.

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