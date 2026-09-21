Итоги торгов на Мосбирже 21 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 21 сентябряРыночные и геополитические факторы давили на сентимент в понедельник
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 21 сентября, снизился на 0,88% до 2257,98 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,76% и составил 845,84 пункта.
Курс юаня на Московской бирже потерял 9 коп., снизившись до 12,49 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,1 руб. (-10 коп.). Официальный курс евро составил 96,37 руб. (-29 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 3,54% до $100,19/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,98% до $92,26/барр.
В ходе торгов понедельника рыночные, геополитические факторы и внутренний новостной фон по большей части давили на сентимент, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях, но пока не ясно, вступят ли в силу эти рестрикции, как скоро и в каком объеме – американский лидер оставил все это на свое усмотрение, напоминает эксперт. В Кремле заявили, что это не способствует реанимации отношений двух стран и продвижению по пути украинского урегулирования, отмечает он.
В то же время цены на нефть ускорили снижение на новостях о возможной встрече президентов США и Ирана на полях Генассамблеи ООН, говорит Смирнов. В сочетании с укреплением рубля это сформировало в начале недели не самую лучшую конъюнктуру для российского экспортно ориентированного рынка, рассуждает аналитик. Налоговые ожидания пока неопределенные, добавляет он: замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в понедельник заявил, что ведомство пока не приняло решение по вопросу использования механизма «налога на сверхприбыль».
В мировом фокусе помимо ближневосточного трека и цен на нефть на этой неделе будет трехдневный саммит глав Китая и США – рынки рассчитывают на улучшения в торговой сфере, говорит Смирнов. В то же время рост ставок и более жесткий курс ФРС насторожили глобальных инвесторов, отмечает он. На российском рынке во вторник Дом.РФ представит финансовые результаты по МСФО за август, напоминает аналитик. В этот же день Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования инфляционных ожиданий и потребительских настроений. Индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2220–2320 пунктов, полагает Смирнов.
Рубль в понедельник понемногу укреплялся, несмотря на негативный внешний фон, продолжает аналитик. Поддерживать нацвалюту могут приближение фискального периода и рост цен на нефть июля, который с лагом транслируется в текущие котировки, полагает он. Кроме того, сохранение ключевой ставки на уровне 14% поддерживает привлекательность сбережений в рублях и сдерживает кредитование под импорт, добавляет Смирнов.
При этом значимо улучшить позиции рублю мешают сезонное давление импорта и необходимость поставок топлива из-за рубежа, указывает эксперт. Поэтому он допускает, что доллар краткосрочно может временно подешеветь до 83 руб., евро отойти под 96 руб., юань – ниже 12,4 руб.