Итоги торгов на Мосбирже 21 сентября

В мировом фокусе помимо ближневосточного трека и цен на нефть на этой неделе будет трехдневный саммит глав Китая и США – рынки рассчитывают на улучшения в торговой сфере, говорит Смирнов. В то же время рост ставок и более жесткий курс ФРС насторожили глобальных инвесторов, отмечает он. На российском рынке во вторник Дом.РФ представит финансовые результаты по МСФО за август, напоминает аналитик. В этот же день Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования инфляционных ожиданий и потребительских настроений. Индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2220–2320 пунктов, полагает Смирнов.