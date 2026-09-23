Биржевые фонды обогнали открытые по доходности впятеро за два года

В последние два года у БПИФов на инструменты денежного рынка и драгметаллы приходилось от 79 до 86% активов весь период, доля акций ни разу не превысила 5%. При ключевой ставке 16–21% фонды денежного рынка стали для инвестора аналогом вклада – с мгновенной ликвидностью и без ограничений на досрочное изъятие. Введенный в 2024 г. НДФЛ на доходы по депозитам дополнительно понизил привлекательность размещения средств на банковском счете. У ОПИФов же в середине 2025 г. акции занимали 30,5% активов, к маю 2026-го их доля сократилась вдвое до 15,3%, а высвободившиеся деньги были переложены в госбумаги. Розничный инвестор проголосовал деньгами за предсказуемость и в этом оказался прав.