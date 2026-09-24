Фонды смогут вкладывать деньги инвесторов в неторгуемые инструменты

Сейчас фонды могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, а также замещающие облигации. Теперь они смогут вкладывать средства в паи интервальных и закрытых ПИФов для «неквалов», любые акции и облигации российских эмитентов, иностранные ценные бумаги, а также активы, полученные при реализации инвестиционных прав. Бумаги, ожидаемые или передаваемые по второй части репо, также могут входить в состав корзины.