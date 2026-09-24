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Главная / Инвестиции /

Фонды смогут вкладывать деньги инвесторов в неторгуемые инструменты

Но одновременно у управляющих появится лимит концентрации вложений на всю группу связанных компаний
Екатерина Литова
Фонды ждали разрешения инвестировать средства «квалов» в инструменты с привязкой к криптовалютам
Фонды ждали разрешения инвестировать средства «квалов» в инструменты с привязкой к криптовалютам / Максим Стулов / Ведомости

Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующий указ, зарегистрированный Минюстом, ЦБ опубликовал 23 сентября. Основная часть документа вступает в силу через 10 дней после публикации. Туда входят новые возможности по вложению в неторгуемые активы, криптодеривативы и машино-места.

С чем смогут работать фонды

Сейчас фонды могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, а также замещающие облигации. Теперь они смогут вкладывать средства в паи интервальных и закрытых ПИФов для «неквалов», любые акции и облигации российских эмитентов, иностранные ценные бумаги, а также активы, полученные при реализации инвестиционных прав. Бумаги, ожидаемые или передаваемые по второй части репо, также могут входить в состав корзины.

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