Утренний звон по рынку акций 29 сентября

Утренний звон по рынку акций 29 сентябряБиржа держится за счет дорогой нефти
Российский рынок акций утром во вторник торгуется на фоне нового падения. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,49% и составил 2 243,15. Индекс РТС снизился на 0,49% и составил 837,17.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение консолидации в нижней части диапазона 2200–2300 пунктов.
Инвесторы растеряли весь позитив
Рынок акций завершил торги понедельника продолжением коррекционного снижения. Индекс Мосбиржи потерял 0,7%, закрывшись на отметке 2257,22 пункта, а индекс РТС снизился на 0,8%, до 842,43 пункта.
Главным негативным фактором стала синхронная распродажа на рынке сырья. Золото подешевело более чем на 3%, серебро – на 4,7%, медь и алюминий также снижались. Это привело к новому падению акций горно-металлургических компаний, которые совсем недавно попали под давление из-за налоговых новаций Минфина.
Оптимизм начала сентября, связанный с визитами американских переговорщиков в Москву, полностью иссяк. Встречи на Генассамблее ООН завершились без конкретных договоренностей о деэскалации. Российская сторона заявляла об обсуждении перемирия по отдельным направлениям, но прорывных новостей не последовало. Это лишило рынок ключевого драйвера для роста.
Единственным фактором, сдерживавшим более глубокое падение, стал рост нефтяных котировок. Brent подорожала на 3,5%, до $107,97 за баррель, после отказа США принять мирное предложение Ирана по открытию Ормузского пролива.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были ВТБ – 52,85 руб. (+3,21%) и префы «Сургутнефтегаза» – 40,58 руб. (+1,64%).
В аутсайдерах оказались
«Хэдхантер» – 2724 руб. (-6,2%),
ММК – 20,36 руб. (-4,21%),
«Магнит» – 1567 руб. (-3,87%),
«Полюс» – 968,2 руб. (-3,7%).
«Евротранс» получила шанс на спасение
Цена акций «Евротранса» в понедельник взлетела более чем на 20% после новостей о том, что Минэнерго предложило ввести внешнее управление на сети АЗС «Трасса».
Логика рынка понятна: если внешним управляющим станет вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК) или государственная структура, это может обеспечить непрерывную работу сети АЗС, создать денежный поток, который потенциально может быть направлен на погашение долгов перед кредиторами и предотвратить хаотичную распродажу активов при банкротстве.
Именно такой сценарий – передача активов «Трассы» одной из ВИНК, – как считают некоторые аналитики, обсуждается властями в качестве основного. Если он реализуется, у компании появляется шанс на управляемую реструктуризацию, а не на ликвидацию.
Как это может сработать? Правительство назначает внешнего управляющего (Росимущество или ВИНК), сеть продолжает работать, генерируя выручку. Долги перед кредиторами реструктурируются или погашаются за счет операционного денежного потока. «Евротранс» продолжает операционную деятельность, но теряет контроль над ключевым активом. Акционеры в таком случае могут рассчитывать на частичное восстановление стоимости, если после расчетов с кредиторами останутся средства.
Однако даже если события будут развиваться именно таким образом (а вероятность банкротства компании все еще остается очень высокой), это не будет означать завершения сложного периода для владельцев ценных бумаг «Евротранса».
Ведь внешнее управление не означает автоматического спасения акционеров. Даже если сеть продолжит работать, выручка может пойти на погашение долгов перед банками и владельцами облигаций, а не собственникам акций. При этом уголовное дело против менеджмента создает дополнительную неопределенность и снижает шансы на реструктуризацию.
Пока же компания остается в глубоком кризисе, и без конкретных решений по судьбе активов и долгов ее акции являются высокорисковым спекулятивным инструментом, а не объектом для инвестиций.
Что день грядущий нам готовит
Рынок сегодня, скорее всего, продолжит балансировать между внутренними экономическими новостями и поддержкой от дорогой нефти.
На стороне негатива сегодня остается предложение о налоге на сверхдоходы сырьевых компаний (30% для цветных металлов и удобрений, 20% для золотодобытчиков). Аналитики оценивают потенциальные выплаты в широком диапазоне: для «Полюса» в 25-65 млрд руб., «Русала» – 51 млрд руб., «Норникеля» – 22–50 млрд руб.
В геополитическом контуре все так же много слов от президента США Дональда Трампа, но в реальные договоренности они не конвертируются. Рынок нуждается в поддерживающих новостях, которых пока нет.
При этом технически индекс подошел к восходящей линии поддержки в районе 2230-2250 пунктов. Удержание этого уровня сохраняет шансы на восстановление, хотя пробой 2200 откроет дорогу к 2100.
Сегодня ВТБ опубликует отчетность по МСФО за восемь месяцев. Также пройдут собрания акционеров «Газпром нефть» и «Займера» по дивидендам.