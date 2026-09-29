Утренний звон по рынку акций 29 сентября

Как это может сработать? Правительство назначает внешнего управляющего (Росимущество или ВИНК), сеть продолжает работать, генерируя выручку. Долги перед кредиторами реструктурируются или погашаются за счет операционного денежного потока. «Евротранс» продолжает операционную деятельность, но теряет контроль над ключевым активом. Акционеры в таком случае могут рассчитывать на частичное восстановление стоимости, если после расчетов с кредиторами останутся средства.