«Яндекс» проведет одну крупную допэмиссию вместо нескольких квартальных

Компания «Яндекс» сообщила 29 сентября о том, что меняет подход к выпуску акций для долгосрочной программы мотивации сотрудников (ESOP). Если раньше она выпускала дополнительные бумаги примерно раз в квартал, то теперь хочет провести один крупный выпуск, которого должно хватить как минимум до конца 2027 г.