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«Яндекс» проведет одну крупную допэмиссию вместо нескольких квартальных

В ноябре компания выпустит 11 млн акций для мотивации сотрудников
Анастасия Брянцева
«Яндекс» может как выпускать новые акции для программы мотивации, так и выкупать их с рынка
«Яндекс» может как выпускать новые акции для программы мотивации, так и выкупать их с рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Яндекс» сообщила 29 сентября о том, что меняет подход к выпуску акций для долгосрочной программы мотивации сотрудников (ESOP). Если раньше она выпускала дополнительные бумаги примерно раз в квартал, то теперь хочет провести один крупный выпуск, которого должно хватить как минимум до конца 2027 г.

Совет директоров компании одобрил размещение 11 млн обыкновенных акций – около 2,8% уставного капитала. Допэмиссия планируется в ноябре.

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