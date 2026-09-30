«Яндекс» проведет одну крупную допэмиссию вместо нескольких квартальных

«Яндекс» проведет одну крупную допэмиссию вместо нескольких квартальныхВ ноябре компания выпустит 11 млн акций для мотивации сотрудников
Компания «Яндекс» сообщила 29 сентября о том, что меняет подход к выпуску акций для долгосрочной программы мотивации сотрудников (ESOP). Если раньше она выпускала дополнительные бумаги примерно раз в квартал, то теперь хочет провести один крупный выпуск, которого должно хватить как минимум до конца 2027 г.
Совет директоров компании одобрил размещение 11 млн обыкновенных акций – около 2,8% уставного капитала. Допэмиссия планируется в ноябре.
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