Рынок регистраторов перейдет к цифровой инфраструктуре финансового рынка

Рынок регистраторов перейдет к цифровой инфраструктуре финансового рынкаНРА ожидает роста доходов от дополнительных сервисов и сокращения числа участников в ближайшие пять лет
В ближайшие пять лет рынок регистраторов – компаний, ведущих официальный учет владельцев ценных бумаг конкретных эмитентов, – будет превращаться из узкоспециализированного учетного сегмента в элемент интегрированной цифровой инфраструктуры финансового рынка, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть у «Ведомостей». Для трансформации участникам рынка потребуется сочетать финансовую устойчивость и технологическую гибкость с возможностью предлагать эмитентам и инвесторам комплексные решения, считает директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская.
Позиции лидеров будут во многом зависеть от способности объединять различные сервисы на единой платформе, а также обеспечивать высокий уровень киберустойчивости и операционной надежности. По словам Фивейской, в долгосрочной перспективе сохранится концентрация рынка: крупнейшие регистраторы продолжат доминировать, а при отсутствии изменений, в том числе законодательных, такая структура останется неизменной десятилетиями.