Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI862,25+0,85%RGBI111,25+0,02%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 278,53+0,47%RGBITR763,36+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Рынок регистраторов перейдет к цифровой инфраструктуре финансового рынка

НРА ожидает роста доходов от дополнительных сервисов и сокращения числа участников в ближайшие пять лет
Анастасия Брянцева
Рынок регистраторов консолидируется из-за растущих требований к безопасности и технологичности
Рынок регистраторов консолидируется из-за растущих требований к безопасности и технологичности / Алексей Орлов / Ведомости

В ближайшие пять лет рынок регистраторов – компаний, ведущих официальный учет владельцев ценных бумаг конкретных эмитентов, – будет превращаться из узкоспециализированного учетного сегмента в элемент интегрированной цифровой инфраструктуры финансового рынка, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть у «Ведомостей». Для трансформации участникам рынка потребуется сочетать финансовую устойчивость и технологическую гибкость с возможностью предлагать эмитентам и инвесторам комплексные решения, считает директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская.

Позиции лидеров будут во многом зависеть от способности объединять различные сервисы на единой платформе, а также обеспечивать высокий уровень киберустойчивости и операционной надежности. По словам Фивейской, в долгосрочной перспективе сохранится концентрация рынка: крупнейшие регистраторы продолжат доминировать, а при отсутствии изменений, в том числе законодательных, такая структура останется неизменной десятилетиями.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь