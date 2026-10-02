Рынок регистраторов перейдет к цифровой инфраструктуре финансового рынка

В ближайшие пять лет рынок регистраторов – компаний, ведущих официальный учет владельцев ценных бумаг конкретных эмитентов, – будет превращаться из узкоспециализированного учетного сегмента в элемент интегрированной цифровой инфраструктуры финансового рынка, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть у «Ведомостей». Для трансформации участникам рынка потребуется сочетать финансовую устойчивость и технологическую гибкость с возможностью предлагать эмитентам и инвесторам комплексные решения, считает директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская.