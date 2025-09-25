Сунь Тяньшу: «Цифровизация российско-китайской торговли еще даже не началась»

«Цифровизация российско-китайской торговли еще даже не началась»Основатель b2b-платформы цифровой торговли КИФА о российско-китайском товарообороте
Товарооборот России и Китая переживает в 2025 г. падение, но это может быть связано с конъюнктурными факторами после резкого роста с 2022 г. Основатель b2b-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу рассказал «Ведомостям», какие препятствия и возможности он видит для импортеров и экспортеров на нынешнем этапе развития двусторонней торговли между Россией и Китаем, а также о новых целях своей компании.
– Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы обратить внимание на историю роста российско-китайской торговли. Только через историю мы можем лучше понять будущее. В 1992 г. товарооборот составлял всего $5,8 млрд, а в 2024 г. он достиг уже $244,8 млрд. Это означает, что за этот период он вырос более чем в 42 раза. На протяжении этих лет наблюдается явная тенденция к росту. Если обратить внимание на такие периоды, как 1998–1999, 2008–2009, 2014–2015 гг., а также на годы пандемии и другие события, приводившие к мировой нестабильности, мы увидим, что российско-китайская торговля каждый раз испытывала негативное влияние, что выливалось в падение объемов. Однако после каждого такого спада, как правило, следовал резкий скачок и новый этап роста.
Текущие колебания в торговле между Россией и Китаем после периода интенсивного роста – это естественная рыночная реакция. На данный момент мы наблюдаем вполне нормальное явление, и не стоит чрезмерно беспокоиться по этому поводу.