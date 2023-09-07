Зачем Китай инвестирует в Россию

Зачем Китай инвестирует в РоссиюКитайские деньги могут помочь стать России техногигантом или, наоборот, ввести отечественную экономику в еще большую зависимость
Китай медленно, но уверенно заслуживает статус одной из ведущих экономик мира. Если точнее, он стал конкурентом американской экономики, неким региональным антиподом западных ценностей и всей системы западных стран мира. Когда-то бедная аграрная страна из 60-х годов прошлого столетия превратилась в ключевой мировой экономический центр.
Теперь Китай способен влиять на экономики других стран не только производством товаров и услуг, но и своими инвестициями, объемы которых сопоставимы порой с экономиками отдельных стран. Например, в 2017 г. Китай проинвестировал в другие страны рекордный за 10 лет объем средств – почти $175 млрд. Шесть лет назад примерно такой же ВВП был у Новой Зеландии, Алжира и Ирака.
Большинство экономистов убеждены, что китайская экономика сможет обогнать американскую к 2030 г. Среди них эксперты Goldman Sachs (прогноз 2010 г.) и британского Центра экономических и бизнес-исследований (2022 г.). Пока Китай занимает второе место в мире по номинальному ВВП и первое – по паритету покупательной способности. При этом доля КНР в мировой экономике составляет порядка 18%. Для сравнения: доля России в шесть раз меньше или всего-навсего 3%.
Об инвестиционных вложениях Китая в проекты других стран стали говорить двадцать лет назад, когда страна постепенно начала наращивать свое инвестиционное влияние по отдельным регионам мира.
В первую очередь активность Китая коснулась американской экономики, куда за последние 17 лет, начиная с 2005 г., китайцы вложили порядка $190 млрд. Серебро и бронзу в этой категории разменяли Австралия с объемом китайских инвестиций в размере $103 млрд и Великобритания – $99 млрд.
Накопленный потенциал инвестиционной деятельности Китая за последние годы в том числе сохраняют за собой экономики Бразилии, Швейцарии, Канады и Германии, где объемы инвестиций составляют от $51 млрд до $64 млрд.
Но за последние десятилетия региональные приоритеты Китая менялись. В том числе по причине обострения отношений с давними торговыми партнерами Китая из западного блока стран, включая в первую очередь США. Санкционная риторика Штатов, а за ней и европейских стран заставила Китай обратить внимание на другие регионы и отдельные экономики. Инвестиции в них могли бы способствовать дальнейшему укреплению экономического могущества Китая.
До начала пандемии наравне с Великобританией и Германией ключевыми получателями китайских инвестиций стали Индонезия, Филиппины, Индия и Россия. Согласно данным China Global Investment Tracker, в прошлом году Китай стал в большей степени уделять внимание инвестиционным взаимоотношениям с Саудовской Аравией и странами Африки. Однако последняя сделка Китая в России, согласно сервису, была проведена в 2021 г., что не совсем верно.
По другим данным, Китай в 2022 г. был участником как минимумом пяти сделок с российскими компаниями на общую сумму, превышающую $2 млрд. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос ключевых целей присутствия китайских денег в российской экономике, а также возможных последствий такого тесного сотрудничества двух стран.
Сочетание позиций
Китай четко и целенаправленно претворяет в жизнь все свои планы, поставленные руководством страны за последние десятилетия. Поэтому слабо верится, что только дружественное отношение двух стран может быть тем самым объяснением рекордных объемов товарооборота экономик между собой за прошлый и половину текущего года. За 2023 г. эта цифра может превысить $200 млрд, что станет абсолютным рекордом за всю историю торгового взаимодействия Китая и России.
Китай, похоже, в большей степени заинтересован в получении доступа к наиболее дешевым природным ресурсам из России и использованию максимально возможного количества российских территорий. Он также заинтересован в получении права на использование вод Северного морского пути и, конечно же, российского рынка для поставок китайской продукции и услуг.
Все вышеперечисленные задачи Китая вполне осуществимы в настоящее время, когда Россия находится в санкционном противоборстве с западным блоком стран. К тому же российская экономика испытывает некоторый «потребительский голод» из-за ухода западных компаний с российского рынка.
Учитывая это, Китай целенаправленно приносит свои инвестиции в российскую экономику, получая максимально возможную отдачу от затраченных усилий.
Например, Китай активно участвует в крупнейшем инвестиционном проекте России за последние 5 лет - «Ямал СПГ». Китайская корпорация CNPC владеет в нем 20% акций, еще 10% – у Фонда Шелкового пути. Другая китайская компания, Sinopec, приобрела 10% крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур». Цель – реализация сразу нескольких важных для Китая проектов, включая «Запсибнефтехим» в Тобольске, а также строительство Красноярского завода синтетических каучуков, продукция которого напрямую продается на рынке Поднебесной.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на китайские инвестиции в производство, переработку и транспортировку древесины из России в Китай. Основные фабрики на данный момент построены в Амурской области и Хабаровском крае. Это как раз тот проект, который повлиял на смену мирового лидера в обработке леса. Если раньше, по сути, Россия поставляла дешевую древесину Финляндии, а та уже осуществляла весь процесс ее переработки, то в нынешних условиях Россия стала ключевым мировым поставщиком уже готовой продукции. Это увеличило производственный потенциал нашей страны и уменьшило, соответственно, производственный потенциал Финляндии.
Китайские инвестиции затронули и другие отрасли российской экономики, включая нефтяной бизнес, в котором все та же компания Sinopec приобрела у компании ТНК-ВР 99% акций ОАО «Удмуртнефть» за $3,5 млрд. За последние годы порядка 46% прямых инвестиций из Китая в Россию составляют операции с недвижимостью. Другими приоритетными направлениями для Китая являются строительная отрасль, сельское хозяйство, машиностроение, IT и транспортная инфраструктура.
Полным ходом идет процесс осуществления совместных образовательных программ на базе китайских и российских университетов, первыми из которых стали МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинский политехнический институт в Шэньчжэне. Всего на данный момент Китай и Россия сотрудничают в 79 совместных инвестиционных проектах, которые так или иначе способствуют укреплению экономических связей двух стран.
Китайские инвестиции нужны и важны для российской экономики, как, впрочем, взаимодействие и с другими экономиками мира. Но при этом не стоит забывать и об основном приоритете для России в текущих экономических реалиях – завоевание позиций одного из ведущих игроков в мире с точки зрения технологического и территориального стратегического преимущества. Китайские деньги могут помочь достигнуть этой задачи или, наоборот, ввести российскую экономику в еще большую зависимость от других стран, включая в первую очередь Китай. Многое будет зависеть от нас самих, и хочется надеяться, что на этот раз мы будем прагматичнее.