Зачем Китай инвестирует в Россию

Отдельно хотелось бы обратить внимание на китайские инвестиции в производство, переработку и транспортировку древесины из России в Китай. Основные фабрики на данный момент построены в Амурской области и Хабаровском крае. Это как раз тот проект, который повлиял на смену мирового лидера в обработке леса. Если раньше, по сути, Россия поставляла дешевую древесину Финляндии, а та уже осуществляла весь процесс ее переработки, то в нынешних условиях Россия стала ключевым мировым поставщиком уже готовой продукции. Это увеличило производственный потенциал нашей страны и уменьшило, соответственно, производственный потенциал Финляндии.