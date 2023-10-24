Рынок IPO скорее жив

В успешном размещении Arm никто особо не сомневался, так как возник нешуточный ажиотаж среди инвестбанков за возможность провести ее IPO, книга заявок на участие была в итоге переподписана более чем в 10 раз. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – $51 за акцию. Общая оценка разработчика архитектуры составила $54,5 млрд. Все бы ничего, но это 20 выручек за 2023 г. А в первый день торгов акции выросли еще на 24%, что сделало оценку крайне высокой – 24 выручки. Ее можно было бы оправдать, но не теми фундаментальными показателями, которые были, есть и, возможно, будут в ближайшие годы у Arm.