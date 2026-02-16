Защита от волатильности

Защита от волатильностиКвазивалютные инвестиции в условиях турбулентности
С октября 2022 г. по декабрь 2025 г. курс рубля демонстрировал высокую волатильность и пять раз изменялся по отношению к доллару, евро и юаню более чем на 20%. В ситуации, когда прямые валютные инвестиции затруднены или вообще недоступны, набирают популярность квазивалютные инструменты. Платежи по ним происходят в рублях с расчетом в валюте по курсу Банка России. Инвестиции в квазивалютные инструменты требуют от инвестора особой осознанности. Прежде всего, необходимо определить, в какой валюте считать итоговый результат: в иностранной или национальной.
Если в качестве базовой валюты портфеля выбран доллар, евро или юань, то динамика рубля для инвестора вторична – он получает доходность в валюте по курсу Банка России. Если базовая валюта портфеля – рубль, то при ослаблении его курса портфель будет расти пропорционально этому изменению. При этом справедливо и обратное: укрепление рубля приведет к снижению рублевой стоимости таких активов. Нивелировать валютные риски можно с помощью инвестиций в долговой рынок и металлы.