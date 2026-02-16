Защита от волатильности

С октября 2022 г. по декабрь 2025 г. курс рубля демонстрировал высокую волатильность и пять раз изменялся по отношению к доллару, евро и юаню более чем на 20%. В ситуации, когда прямые валютные инвестиции затруднены или вообще недоступны, набирают популярность квазивалютные инструменты. Платежи по ним происходят в рублях с расчетом в валюте по курсу Банка России. Инвестиции в квазивалютные инструменты требуют от инвестора особой осознанности. Прежде всего, необходимо определить, в какой валюте считать итоговый результат: в иностранной или национальной.