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Структура вместо романтики

Как изменились правила рынка M&A и почему хороший актив еще не гарантирует хорошую сделку
Александр Рахлевский , инвестиционный директор ИК EVA

Российский рынок M&A сегодня переживает смену правил игры. Сделок действительно становится меньше, но причина не в отсутствии капитала или привлекательных компаний. Изменилась сама логика рынка. Стоимость актива все чаще создается не в момент покупки. На первый план выходит опыт инвестора по подготовке сделки и умение довести ее до закрытия.

Первое, что бросается в глаза, – сохраняющийся разрыв между ожиданиями продавцов и ценой, которую готовы платить покупатели. Многие собственники по-прежнему ориентируются на оценки порядка 5х EBITDA. Но, как показывает практика, реальные предложения покупателей чаще находятся ближе к 3х EBITDA. Это не просто временная эмоция рынка. Вопрос в том, что стороны используют разные модели оценки. Продавец по-прежнему смотрит на компанию, исходя из стоимости собственного капитала и своего представления о том, сколько бизнес «должен стоить». Покупатель же исходит из других вводных: дорогого заемного капитала, высокой стоимости риска, ограниченной ликвидности и способности компании обслуживать долг после закрытия сделки. Другими словами, ожидания продавцов и деньги покупателей сегодня зачастую существуют в разных системах координат. Причем деньги, как обычно, голосуют молча, но жестко.

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