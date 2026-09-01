Структура вместо романтики

Первое, что бросается в глаза, – сохраняющийся разрыв между ожиданиями продавцов и ценой, которую готовы платить покупатели. Многие собственники по-прежнему ориентируются на оценки порядка 5х EBITDA. Но, как показывает практика, реальные предложения покупателей чаще находятся ближе к 3х EBITDA. Это не просто временная эмоция рынка. Вопрос в том, что стороны используют разные модели оценки. Продавец по-прежнему смотрит на компанию, исходя из стоимости собственного капитала и своего представления о том, сколько бизнес «должен стоить». Покупатель же исходит из других вводных: дорогого заемного капитала, высокой стоимости риска, ограниченной ликвидности и способности компании обслуживать долг после закрытия сделки. Другими словами, ожидания продавцов и деньги покупателей сегодня зачастую существуют в разных системах координат. Причем деньги, как обычно, голосуют молча, но жестко.