Инвестиции в себя

Инвестиции в себяПочему предпринимателю не стоит инвестировать только в свой бизнес
От предпринимателей часто слышен резонный вопрос: зачем вкладывать свободные деньги в финансовые инструменты, если инвестиции в собственный бизнес могут приносить гораздо больший доход. Логика кажется безупречной: предприниматель хорошо знает свой рынок, понимает векторы развития и сам влияет на заработок. В итоге вся прибыль, а часто и личные средства предпринимателя в виде займов, идет в развитие компании: но за этим может скрываться существенный риск. И их даже несколько.
Операционный риск. Даже прибыльный бизнес не гарантирует регулярной стабильной отдачи. Спрос может снизиться, крупный клиент – уйти, новый проект – не оправдать ожиданий. В этот момент предприниматель, который инвестировал исключительно в развитие компании, рискует одновременно потерять и текущий доход, и часть капитала, вложенного в нее ранее.