Инвестиции в себя

От предпринимателей часто слышен резонный вопрос: зачем вкладывать свободные деньги в финансовые инструменты, если инвестиции в собственный бизнес могут приносить гораздо больший доход. Логика кажется безупречной: предприниматель хорошо знает свой рынок, понимает векторы развития и сам влияет на заработок. В итоге вся прибыль, а часто и личные средства предпринимателя в виде займов, идет в развитие компании: но за этим может скрываться существенный риск. И их даже несколько.