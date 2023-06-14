Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС

Законопроект внесли в Госдуму еще в январе 2017 г. Согласно его положениям, в случае если у брокера отзовут лицензию или он обанкротится, инвесторы смогут получить свои вложения на сумму до 1,4 млн руб. Оператором выплат планировалось назначить Агентство по страхованию вкладов.