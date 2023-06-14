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Инвестиции

Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС

Ведомости

Госдума отклонила законопроект о страховании инвестиций физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Страница законопроекта находится в архиве системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесли в Госдуму еще в январе 2017 г. Согласно его положениям, в случае если у брокера отзовут лицензию или он обанкротится, инвесторы смогут получить свои вложения на сумму до 1,4 млн руб. Оператором выплат планировалось назначить Агентство по страхованию вкладов.

«В ходе работы над законопроектом выработать единую согласованную позицию по вышеуказанным вопросам, а также устранению основных замечаний, полученных комитетом к тексту законопроекта, не удалось», – сказано в отзыве думского комитета по финансовому рынку. Принятие законопроекта нецелесообразно, учитывая срок работы над ним и отсутствие согласованной позиции по его положениям, говорится в отзыве.

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Из пояснительной записки следует, что федеральный закон был направлен на создание системы страхования средств на ИИС в России. Предполагалось, что участие в системе страхования инвестиций являлось бы обязательным для всех брокеров.

Введение системы страхования инвестиций позволило бы привлечь новых розничных инвесторов, но удорожило бы для них работу на рынке: взносы в новый фонд планировалось включить в комиссии брокеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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