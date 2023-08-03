«Сберинвестиции» обновили свой топ российских акций

Подборку покидают ГК «Самолет», включенные в подборку 2 ноября 2022 г. С тех пор они подорожали на 49,6% и уже достигли целевой цены, установленной аналитиками сервиса. Также исключены расписки группы «Эталон», которые были включены в подборку 12 мая 2023 г. и выросли в цене на 42,4%.