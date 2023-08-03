«Сберинвестиции» обновили свой топ российских акций
«Сберинвестиции» обновили свой список топовых российских акций средней и малой капитализации, опираясь на данные индекса «Мосбиржи» средней и малой капитализации (MCXSM).
При этом в подборку «Сберинвестиций» вошли расписки HeadHunter и ЦИАНа. Аналитики ожидают, что компании в середине августа могут представить хорошие результаты за первый квартал 2023 г. Кроме того, в список добавлены акции Распадской. По мнению экспертов, ослабление рубля поддерживает финансовые показатели компании.
По данным на 18:50 3 августа, индекс MCXSM составлял 2 074,55 пунктов. За 12 месяцев он вырос на 60,57%.
Компании из индекса MCXSM 3 августа показали разнонаправленную динамику. Среди лидеров роста оказались бумаги «Белуги» (+6,24%), ТТК-1(4,49%) «Ростелекома» (3,67%), «Россетей» (3,5%), Мечела (2,43%). Среди лидеров снижения – бумаги «Дальневосточного морского пароходства» (-5,76%), расписки United Medical Group (-1,42%), расписки The Bank of New York Mellon (-0,85%), расписки Md Medical Group Investments (-0,55%), расписки Globaltrans Investment (-0,28%).