«Сберинвестиции» обновили свой топ российских акций

Компании из индекса MCXSM 3 августа показали разнонаправленную динамику. Среди лидеров роста оказались бумаги «Белуги» (+6,24%), ТТК-1(4,49%) «Ростелекома» (3,67%), «Россетей» (3,5%), Мечела (2,43%). Среди лидеров снижения – бумаги «Дальневосточного морского пароходства» (-5,76%), расписки United Medical Group (-1,42%), расписки The Bank of New York Mellon (-0,85%), расписки Md Medical Group Investments (-0,55%), расписки Globaltrans Investment (-0,28%).