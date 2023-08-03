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Инвестиции

«Сберинвестиции» обновили свой топ российских акций

Ведомости

«Сберинвестиции» обновили свой список топовых российских акций средней и малой капитализации, опираясь на данные индекса «Мосбиржи» средней и малой капитализации (MCXSM).

Подборку покидают ГК «Самолет», включенные в подборку 2 ноября 2022 г. С тех пор они подорожали на 49,6% и уже достигли целевой цены, установленной аналитиками сервиса. Также исключены расписки группы «Эталон», которые были включены в подборку 12 мая 2023 г. и выросли в цене на 42,4%.

При этом в подборку «Сберинвестиций» вошли расписки HeadHunter и ЦИАНа. Аналитики ожидают, что компании в середине августа могут представить хорошие результаты за первый квартал 2023 г. Кроме того, в список добавлены акции Распадской. По мнению экспертов, ослабление рубля поддерживает финансовые показатели компании.

По данным на 18:50 3 августа, индекс MCXSM составлял 2 074,55 пунктов. За 12 месяцев он вырос на 60,57%.

Компании из индекса MCXSM 3 августа показали разнонаправленную динамику. Среди лидеров роста оказались бумаги «Белуги» (+6,24%), ТТК-1(4,49%) «Ростелекома» (3,67%), «Россетей» (3,5%), Мечела (2,43%). Среди лидеров снижения – бумаги «Дальневосточного морского пароходства» (-5,76%), расписки United Medical Group (-1,42%), расписки The Bank of New York Mellon (-0,85%), расписки Md Medical Group Investments (-0,55%), расписки Globaltrans Investment (-0,28%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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