Акции X5 выросли на фоне объявления планов по выпуску проспекта расписок

Ранее 3 августа X5 Group объявила об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Проспект будет подан на регистрацию в ЦБ РФ и опубликован после одобрения регулятором. Как поясняет компания, этот шаг поможет обеспечить непрерывный допуск к торгам на Мосбирже, который не будет зависеть от листинга и допуска к торгам на других торговых площадках, поясняют в X5 Group