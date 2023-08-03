Акции X5 выросли на фоне объявления планов по выпуску проспекта расписок
Стоимость акций X5 Group росла почти на 7%, до дневного максимума 2 244 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 19:45 мск котировки откатились до 2 190 руб.
Ранее 3 августа X5 Group объявила об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Проспект будет подан на регистрацию в ЦБ РФ и опубликован после одобрения регулятором. Как поясняет компания, этот шаг поможет обеспечить непрерывный допуск к торгам на Мосбирже, который не будет зависеть от листинга и допуска к торгам на других торговых площадках, поясняют в X5 Group
В компании не ожидают каких-либо ограничений на торговлю на Мосбирже в связи с процессом регистрации проспекта. При этом подчеркивают, что никаких дополнительных действий со стороны держателей ГДР компании не требуется.
Бумаги X5 Group торгуются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже с тикером FIVE. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».