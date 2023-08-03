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Инвестиции

Акции X5 выросли на фоне объявления планов по выпуску проспекта расписок

Ведомости

Стоимость акций X5 Group росла почти на 7%, до дневного максимума 2 244 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 19:45 мск котировки откатились до 2 190 руб.

Ранее 3 августа X5 Group объявила об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Проспект будет подан на регистрацию в ЦБ РФ и опубликован после одобрения регулятором. Как поясняет компания, этот шаг поможет обеспечить непрерывный допуск к торгам на Мосбирже, который не будет зависеть от листинга и допуска к торгам на других торговых площадках, поясняют в X5 Group

В компании не ожидают каких-либо ограничений на торговлю на Мосбирже в связи с процессом регистрации проспекта. При этом подчеркивают, что никаких дополнительных действий со стороны держателей ГДР компании не требуется.

Бумаги X5 Group торгуются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже с тикером FIVE. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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