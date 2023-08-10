Четыре компании из пяти получают отказ на заем через краудлендинговую платформу JetLend
83% российских компаний получили в 2023 г. отказ на получение займа на российской краудлендинговой платформе JetLend, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Всего за шесть месяцев платформой было рассмотрено почти 7500 заявок.
Краудлендинг – это механизм коллективного инвестирования по договорам займа. То есть инструмент, с помощью которого физлица и юрлица кредитуют (инвестируют) бизнес. В основном его используют субъекты малого и среднего предпринимательства, которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств. Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы.
По правилам JetLend потенциальный заемщик должен удовлетворять нескольким требованиям. Например, среднемесячная выручка должна составлять более 600 000 руб. и быть регулярной. Компания должна быть зарегистрирована более 12 месяцев назад. В ее кредитной истории не должно быть просрочек. Также во внимание принимаются арбитражные дела, где компания выступает в качестве ответчика.
Чаще всего в займе отказывают по двум причинам – либо бизнес считается слишком высокорискованным (80% отказов), либо выручка составляет менее 600 000 руб. в месяц (еще 20%), рассказал «Ведомостям» основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.
Такой высокий процент отказов обусловлен спецификой краудлендинга, объясняет Хорошев. Бизнес в основном обращается к таким услугам, если у него закончились лимиты в банках или если нужно получить деньги срочно. Также предприниматели приходят, если получили отказы в кредитных организациях.
Больше всего к услугам платформы обращаются представители розничной торговли (9,45% за весь период с 2019 г.), строительной отрасли (3,93%) и онлайн-торговли (3,7%), следует из статистики платформы. В JetLend нет строгой типизации целей займа, говорит Хорошев. По его наблюдениям, как правило, бизнес приходит для пополнения оборотных средств или финансирования новых направлений в компании.
Всего в период с 1 января 2023 г. по 1 июля 2023 г. платформой было выдано 1509 займов на общую сумму около 3 млрд руб. Средняя сумма одного займа составила 2 млн руб. Минимальная сумма – 500 000 руб., максимальный лимит – 27 млн руб. Минимальная процентная ставка по займам составила 11,9% годовых, максимальная – 30,17% (в среднем 21,97% годовых).
По данным опроса инвестплатформы Money Friends, больше всего займов в 2022 г. привлекла инвестплатформа «Поток» (4,3 млрд руб.). Затем следуют JetLend (3 млрд), «Вдело» (1,6 млрд), сама Money Friends (521 млн) и InvestGO (379 млн).