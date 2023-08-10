Четыре компании из пяти получают отказ на заем через краудлендинговую платформу JetLend

Больше всего к услугам платформы обращаются представители розничной торговли (9,45% за весь период с 2019 г.), строительной отрасли (3,93%) и онлайн-торговли (3,7%), следует из статистики платформы. В JetLend нет строгой типизации целей займа, говорит Хорошев. По его наблюдениям, как правило, бизнес приходит для пополнения оборотных средств или финансирования новых направлений в компании.